Księżyc i Merkury mają ze sobą wiele wspólnego. Mają podobny rozmiar, są pozbawione atmosfery i na powierzchni obu panują dramatyczne różnice temperatur. Na obu obiektach występują także osady lodowe w kraterach polarnych, gdzie promienie Słońca nie docierają. Teraz naukowcy odkryli, że mogą one pomieścić znacznie więcej wody, niż do tej pory uważali.

Zdjęcie Planeta Merkury jest bardzo podobna do Księżyca /materiały prasowe

Badacze odkryli, że złoża lodu wodnego są ukryte na powierzchni Merkurego w kraterach, do których nigdy nie dociera światło słoneczne. Uczeni przerzeli się prawie 15 000 próbkom kraterów o długości 2,5-15 km z Księżyca i Merkurego. Te bliżej bieguna północnego Merkurego i księżycowego bieguna południowego były nawet o 10 proc. płytsze od kraterów na mniejszych szerokościach geograficznych.



- Odkryliśmy, że płytkie kratery zwykle znajdują się w obszarach, w których wcześniej wykryto lód powierzchniowy w pobliżu południowego bieguna Księżyca i wywnioskowaliśmy, że to spłycenie najprawdopodobniej wynika z obecności zakopanych grubych warstw lodu - powiedział Lior Rubanenko z Uniwersytetu Kalifornijskiego.



Szczególnie interesujące jest to, że płytkich kraterów nie znaleziono na biegunie północnym Księżyca, gdzie brakuje lodu wodnego. Sugeruje to, że zaobserwowane zjawisko wynika z dostępności wody, a nie wielkości krateru.



Naukowcy wykorzystali obserwacje przeprowadzone przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), która zbadała kratery i pokłady lodu obecne na powierzchni Księżyca. Na Merkurym sonda MESSENGER odkryła złoża lodu w kraterach na obu biegunach.



- Złoża lodu Merkurego wydają się być znacznie mniej niejednolite niż na Księżycu i stosunkowo świeże - być może pojawiły się tam w ciągu ostatnich dziesiątek milionów lat - powiedziała Nancy Chabot, odpowiedzialna za misję MESSENGER.