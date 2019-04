Merkury jest najmniejszą planetą Układu Słonecznego, ale jej wnętrze skrywa wielkie tajemnice. Naukowcy są coraz bliżej ich odkrycia.

Zdjęcie Merkury to najmniejsza planeta Układu Słonecznego, ale skrywa wiele tajemnic /NASA

Merkury ma nieproporcjonalnie duże, metaliczne jądro, które zajmuje 85 proc. objętości planety. Najnowsza analiza sugeruje, że jądro planety jest stałe - podobne do ziemskiego. Pomimo, że Merkury jest tak mały, jego wewnętrzne jądro może być tak duże jak nasza planeta.



- Wnętrze Merkurego jest nadal aktywne ze względu na stopione jądro, które zasila słabe pole magnetyczne planety. Wnętrze Merkurego ostygło szybciej niż wnętrze naszej planety. Obserwacje tego obiektu mogą pomóc nam przewidzieć, jak zmieni się ziemskie pole magnetyczne w miarę ochładzania się jądra - powiedział Antonio Genova z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, główny autor obserwacji.



Astronomowie wyciągnęli wnioski na podstawie obserwacji przeprowadzonych przez sondę MESSENGER, która badała Merkurego przez ponad cztery lata - od marca 2011 r. do kwietnia 2015 r. Sonda zbadała dokładnie grawitację i ruch obrotowy planety.



Symulacje komputerowe potwierdziły, że pole magnetyczne Merkurego najlepiej pasuje do dużego, metalicznego rdzenia wewnętrznego. Konieczne są dalsze obserwacje, a naukowcy już planują wysłanie kolejnej sondy w okolice Merkurego.