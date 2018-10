Mały Obłok Magellana wkrótce bez nowych gwiazd

Naukowcy odkryli, że Mały Obłok Magellana traci tak dużo gazu, że wkrótce nie będzie w stanie wytwarzać nowych gwiazd. Po raz pierwszy ten proces zaobserwowano bezpośrednio.

Zdjęcie W Małym Obłoku Magellana wkrótce nie będą powstawały nowe gwiazdy /materiały prasowe

"Wkrótce" odnosi się do astronomicznej skali czasu. Mały Obłok Magellana (SMC) będzie tworzył nowe gwiazdy przez kolejne setki milionów lat. Ostatecznie prawdopodobnie zostanie on wchłonięty przez Drogę Mleczną.



Nawet jeżeli procesy gwiazdotwórcze w SMC ustaną, czyniąc galaktykę martwą w terminologii astronomicznej, cały obłok nie umrze. Wiele gwiazd wypełniających Mały Obłok Magellana ma paliwo, które przetrwa miliardy lat.



Nowe odkrycie potwierdza teorie na temat ewolucji małych galaktyk. Gorące młode gwiazdy emitują potężne wiatry - takie jak wiatr słoneczny - o prędkości do 10 000 km na sekundę. SMC miało okres 25-60 mln lat temu, kiedy w obłoku nie powstawały nowe gwiazdy. Niektóre z nich przeszły cały cykl życia, aby stać się supernowymi.



Dokładne obserwacje SMC nie są możliwe, bo po prostu nie mamy odpowiednich narzędzi. Planowana sieć teleskopów Square Kilometre Array (SKA) będzie 40 razy mocniejsza od obecnie stosowanych narzędzi, więc pozwoli na zbadanie obu obłoków.