​Astronomowie odkryli odległą galaktykę, która wygląda jak jasny pierścień. Jest ona niezwykle podobna do Drogi Mlecznej.

Zdjęcie SPT0418-47 /materiały prasowe

Galaktyka SPT0418-47 wygląda jak pierścień, co wynika ze zjawiska zwanego soczewkowaniem grawitacyjnym. To zakrzywianie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego prowadzące do ich skupienia. W rzeczywistości SPT0418-47 jest bardzo podobna do naszej galaktyki.

Reklama

Obecnie widzimy SPT0418-47 taką, jaką była 1,4 mld lat po Wielkim Wybuchu. Jest to czas, w którym astronomowie spodziewają się, że galaktyki nadal będą się tworzyć chaotycznie.

Zaobserwowana galaktyka ma dwie cechy podobne do obecnych obiektów: wybrzuszenie i centralne zgrubienie. SPT0418-47 nie ma ramion spiralnych jak Droga Mleczna.



- Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam zrekonstruowany obraz SPT0418-47, nie mogłam uwierzyć. To było jak otwieranie skrzyni skarbów. Ta obserwacja stanowi przełom w dziedzinie formowania galaktyk, pokazując, że struktury, które obserwujemy w pobliskich galaktykach spiralnych i Drodze Mlecznej były już gotowe 12 mld lat temu - powiedziała Francesca Rizzo z Instytutu Astrofizyki Maksa Plancka w Niemczech, główna autorka badań.



Obecne teleskopy nie są wystarczająco silne, aby badać tego typu galaktyki bez pomocy. Tą pomocą jest zjawisko soczewkowania grawitacyjnego.



Aby pogłębić nasze zrozumienie procesu formowania galaktyk, konieczne są dalsze obserwacje SPT0418-47 i obiektów jej podobnych.