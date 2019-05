Lodowy korytarz na Tytanie

​Na Tytanie odkryto gigantyczny lodowy korytarz, którego być tam nie powinno.

Na Tytanie odkryto lodowy korytarz - czy powstał w wyniku działalności wulkanicznej?

Tytan jest największym księżycem Saturna i drugim co do wielkości naturalnym satelitą w Układzie Słonecznym. To zimny świat z gęstą atmosferą, w którym występują deszcze metanowe tworzące jeziora i rzeki. Najnowsze zdjęcia z sondy Cassini pokazują nieznaną strukturę na Tytanie.

Astronomowie znaleźli na powierzchni Tytana korytarz o długości 6300 km. Jest on bogaty w lód, ale ma podłoże skalne. Korytarz rozciąga się na długość równą 40 proc. długości równika Tytana.

Zespół naukowców pod kierownictwem prof. Caitlina Griffitha z Uniwersytetu Arizona szukał dowodów istnienia kriowulkanów na Tytanie, czyli struktur geologicznych podobnych do ziemskich wulkanów, które zamiast lawy wyrzucają lód. Wiadomo, że na Tytanie znajduje się region zwany Sotra, który wykazuje cechy kriowulkaniczne, ale naukowcy chcieli znaleźć subtelniejsze dowody. Zamiast tego znaleziono niezwykły korytarz lodowy.



- Ten lodowy korytarz jest zastanawiający, ponieważ nie jest związany z żadnymi powierzchniowymi cechami ani pomiarami podpowierzchniowymi. Biorąc pod uwagę, że nasze badania wskazują, że Tytan jest aktywny wulkanicznie, struktura ta jest prawdopodobnie pozostałością przeszłości. Lodowy korytarz obecnie eroduje, potencjalnie odsłaniając obecność lodu i warstw organicznych - powiedział prof. Griffith.



Naukowcy wykorzystali 13 000 obrazów widmowych wykonanych przez sondę Cassini. Pozwoliło im to uzyskać niesamowity wgląd w powierzchniową i podpowierzchniową kompozycję Tytana. Odkryto różnorodne osady organiczne, powstałe w wyniku interakcji między światłem słonecznym, a związkami obecnymi w atmosferze.



Lodowy korytarz prawdopodobnie powstał dawno temu, ale jego właściwości mogą pomóc zrozumieć obecną ewolucję Tytana.