Kwazary to niezwykle aktywne rdzenie galaktyk. Są zasilane przez supermasywne czarne dziury i mogą z łatwością przyćmić jasnością wszystkie gwiazdy w galaktyce. Ich życie wciąż jest pełne tajemnic, ale naukowcy zebrali nowe fakty dotyczące ich natury. Okazuje się, że kwazary mogą zmieniać kolor.

Kiedy kwazary są oglądane przez teleskopy optyczne, zdecydowana większość wydaje się mieć wyraźny niebieskawy odcień. Reszta wpada w czerwoną barwę, która wynika z obecności kosmicznego pyłu. Astronomowie zastanawiali się, skąd biorą się takie różnice. Kwazary mogły być ustawione pod takim kątem, aby więcej światła przechodziło przez chmury pyłu.



Ale nowe badanie sugeruje, że kolor kwazarów wynika raczej z ich ewolucji, a nie orientacji w przestrzeni. Astronomowie zebrali 10 000 czerwonych i niebieskich kwazarów, które pojawiły się 7-11 mld lat temu. Stwierdzili, że ich orientacja w przestrzeni wydaje się nie mieć znaczenia.



Zdaniem naukowców, wszystkie czerwone kwazary powinny stać się niebieskie. Aktywacja supermasywnej czarnej dziury wywołuje napływ dużej ilości energii do galaktyki i kończy się rozproszeniem chmur pyłu. Po ich usunięciu, pozostały kwazar staje się niebieski.



- Rozwój kwazarów do tej pory był tajemnicą. Nasze wyniki sugerują, że kwazary przechodzą krótką fazę przejściową, zmieniając kolor z czerwonego na niebieski, kiedy wyłaniają się z całunu otaczającego je pyłu i gazu. Uważamy, że jest to rzadkim, ale ważnym krokiem w życiu tych galaktycznych bestii podczas ewolucji galaktyk - powiedziała Lizelke Klindt z Uniwersytetu Durham, autorka badań.



Zmiana koloru to nie tylko cecha estetyczna galaktyki, ma także poważne konsekwencje. Wiatry generowane przez czarną dziurę ogrzewają i rozprzestrzeniają gaz międzygwiezdny - bez niego nie powstaną nowe gwiazdy. Co ciekawe, bardziej czerwone gwiazdy żyją dłużej niż niebieskie, więc z czasem galaktyka wraca do swojego pierwotnego koloru.