Księżyc Jowisza zmienił się w ciągu milionów lat

​Najnowsze odkrycia wskazują, że na Europie, jednym z księżyców Jowisza, doszło do drastycznych zmian.

Zdjęcie Europa to księżyc Jowisza, który drastycznie się zmienił przez ostatnie miliony lat /NASA

Powierzchnia Europy, jednego z księżyców Jowisza, prawdopodobnie doświadczyła dramatycznych zmian w ciągu ostatnich dziesiątek milionów lat. Bieguny Europy nie znajdują się tam, gdzie były kiedyś, a struktury geologiczne na powierzchni wskazują, że księżyc obrócił się o ok. 70 stopni w stosunku do swojej pierwotnej osi obrotu.

Reklama

Powierzchnia Europy ma ok. 50 mln lat i zmieni się w ciągu kolejnych 12 mln lat. Zjawisko znane jako prawdziwa polarna wędrówka to całkowite oddzielenie lodowatej powierzchni Europy od skalistego wnętrza, spoczywającego na oceanie.



Dzięki mapom wykonanym przez sondy Galileo i Voyager odkryto, że powierzchnia Europy jest naznaczona koncentrycznymi pęknięciami, które mogły być spowodowane jedynie przez polarną wędrówkę. Te głębokie szczeliny w lodzie o średnicy 1-2 km i głębokości 200 m przecinają duże kratery, co sugeruje, że wydarzenie to miało miejsce w ciągu ostatnich kilku milionów lat.



- Naszym kluczowym odkryciem jest to, że pęknięcia związane z prawdziwą polarną wędrówką na Europie przecinają wszystkie tereny. Oznacza to, że prawdziwa polarna wędrówka jest bardzo młoda, a skorupa lodowa i wszystkie tworzące się na niej cechy przesunęły się o ponad 70 stopni szerokości geograficznej, od miejsca, w którym powstały. Jeśli to prawda, to cała zarejestrowana historia tektoniki na Europie powinna zostać poddana ponownej ocenie - powiedział dr Paul Schenk z Lunar and Planetary Institute.



Aby lepiej zbadać historię Europy, naukowcy wysyłają na ten księżyc kolejne sondy - NASA Europa Clipper i ESA JUICE.