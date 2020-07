Księżyc jest młodszy, niż myśleliśmy

​Uważa się, że Księżyc powstał, gdy obiekt wielkości Marsa uderzył w młodą Ziemię miliardy lat temu. Dokładny czas tego zdarzenia nadal pozostaje przedmiotem spekulacji, ale stało się to ok. 4,51 mld lat temu, czyli 140 mln lat po narodzinach Układu Słonecznego. Nowe badania wskazują, że Księżyc może być młodszy niż nam się wydawało.

Zdjęcie Wizja artystyczna oceanu magmowego na Księżycu /materiały prasowe

Niemieccy naukowcy sugerują, że Księżyc ma ok. 4,425 mld lat +/- 25 mln lat. To czyni go obiektem o 85 mln lat młodszym, niż do tej pory myśleliśmy.

Głównym problemem w datowaniu wieku Księżyca jest fakt, że żadna ze skał przywiezionych z misji Apollo i trzy radzieckie roboty nie jest wystarczająco stara. Przez długi czas Księżyc był pokryty magmowym oceanem o głębokości 1000 km. Zrozumienie, jak długo on istniał, jest kluczowe w określeniu wieku naszego naturalnego satelity.



- Wyniki modelu pokazują, że ocean magmowy Księżyca potrzebował prawie 200 milionów lat, aby całkowicie zestalić się w płaszczu skalnym - powiedział Maxime Maurice z Niemieckiego Centrum Lotnictwa (DLR).



Jeżeli model niemieckich uczonych jest poprawny, skały na całej powierzchni Księżyca musiały krzepnąć w różnych momentach, co oznacza, że miałyby nieco inny skład.



- Porównując zmierzony skład skał Księżyca z przewidywanym składem oceanu magmowego z naszego modelu, byliśmy w stanie prześledzić ewolucję oceanu od punktu początkowego, czyli od momentu powstania Księżyca - dodała Sabrina Schwinger z DLR.



Co ciekawe, formowanie Księżyca zbiega się w czasie z formowaniem się rdzenia Ziemi oszacowanym metodą uranowo-ołowiową. Jeżeli tak faktycznie było, to by oznaczało, że Księżyc formował się w na samym końcu kształtowania się naszej planety.