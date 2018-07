Kontrowersyjna teoria dotycząca Marsa

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że skorupa Marsa powstała 4,547 mln lat temu. To oznacza, że na Czerwonej Planecie panowały warunki sprzyjające życiu aż 100 mln lat przed tym, zanim pojawiły się na Ziemi.

Naukowcy wykorzystali cyrkon obecny w marsjańskich meteorytach do ustalenia geologicznych ram czasowych. Uczeni ustalili, że powstały one między 4,430 a 4,476 mln lat temu. Badania te mają wiele implikacji dla Marsa i ogólnie powstawania planet skalistych. Gdyby skorupa faktycznie tak szybko się zestaliła, płaszcz nie miałby wystarczająco wiele czasu, by się dobrze wymieszać. Wytworzyłoby to specyficzny rodzaj skorupy, który mógłby warunkować powstawanie cyrkonu.



Według obowiązującego stanu wiedzy, pierwsze masywne fragmenty planet skalistych uformowały się w młodym Układzie Słonecznym ok. 4,567 lat temu. Mars potrzebował zaledwie 20 mln lat, aby przejść ścieżkę z obłoku międzyplanetarnego do stabilnej planety ze skorupą. Takie tempo jest zgodne z tzw. modelem akrecji kamyków (ang. pebble accretion model), który zakłada, że planety nie rosną poprzez łączenie się obiektów podobnej wielkości, ale poprzez ciągłą akrecję małych fragmentów skalnych.



Zgodnie z powyższym modelem, Mars potrzebowałby na powstanie ok. 5 mln lat. To odkrycie jest sprzeczne z kilkoma badaniami, które sugerują, że Czerwona Planeta w czasie swojej historii geologicznej miała przedłużoną fazę magmy oceanicznej.



Aby dowiedzieć się, jak było naprawdę, potrzebne będą kolejne badania, prawdopodobnie także z użyciem marsjańskich meteorytów.