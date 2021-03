​Z najnowszych badań NASA wynika, że komety mogły dostarczać węgiel na skaliste planety podczas ich formowania we wczesnym Układzie Słonecznym.

Reklama

Zdjęcie Komety mogą roznosić węgiel i inne pierwiastki po Wszechświecie /123RF/PICSEL

W 2016 roku w pobliżu Ziemi przeleciała kometa C/2013, znana także jako Catalina. Była ona krótko widoczna dla astronomów na Ziemi, zanim zniknęła z Układu Słonecznego. W krótkim oknie czasowym, wiele obserwatoriów na Ziemi przechwyciło dane i obrazy obiektu. Jednym z nich było Stratosferyczne Obserwatorium Astronomii Podczerwonej (SOFIA). SOFIA była w stanie zidentyfikować znajomy element podczas badania warkocza komety - mowa o atomach węgla.

Reklama

Naukowcy uważają, że komety mogły być istotnym źródłem węgla na planetach skalistych takich jak Ziemia i Mars podczas wczesnego formowania się Układu Słonecznego.



Węgiel jest kluczem do poznania początków życia. Uczeni nie są pewni czy Ziemia mogła sama przyciągnąć wystarczającą ilość węgla podczas jej wczesnego formowania się. Uważają, że bogate w węgiel komety mogły być istotnym źródłem dostarczającym tego pierwiastka, który ostatecznie doprowadził do powstania życia, jakie znamy na Ziemi. Catalina pochodzi z Obłoku Oorta - komety tego typu mają wydłużone orbity.



Wydłużone orbity oznaczają, że docierają one do miejsc, w których astronomowie mogą je obserwować w niezmienionej formie w stosunku do ich początków, co sprawia, że są one w zasadzie zamrożone w czasie. Ten typ komet daje naukowcom możliwość poznania wczesnego Układu Słonecznego, w którym komety powstały.



Węgiel jest kluczowym składnikiem dla życia na Ziemi. Ziemia i inne skaliste planety w wewnętrznym Układzie Słonecznym były tak gorące podczas formowania się, że pierwiastki takie jak węgiel zostały utracone lub wyczerpane.



Niewielka zmiana w orbicie Jowisza pozwoliła małym i wczesnym prekursorom komet na przenoszenie węgla z zewnętrznych do wewnętrznych obszarów Układu Słonecznego. Węgiel ten został następnie wbudowany w planety takie jak Ziemia i Mars. Bogaty w węgiel skład C/2013 pomaga naukowcom wyjaśnić, w jaki sposób planety formujące się w regionach Układu Słonecznego z niewielką ilością węgla ewoluowały w planety obfitujące w ten pierwiastek.