Kometa 2I/Borisov na najdokładniejszym zdjęciu

​2I/Borisov to druga odkryta kometa międzygwiezdna, na którą natrafiliśmy w Układzie Słonecznym. Kosmiczny Teleskop Hubble'a pozwala na dokładniejszą jej obserwację.

Zdjęcie Kometa 2I/Borisov /NASA

Nowo wykonane zdjęcie ukazuje warkocz i pyłową komę otaczającą jądro komety, które ma zaledwie 1 km średnicy. To za mało, aby mógł dostrzec je jakikolwiek teleskop kosmiczny.

Kometa 2I/Borisov została odkryta 30 sierpnia bieżącego roku przez krymskiego astronoma Giennadija Borysowa. Było to około dwa lata po tym, gdy astronomowie namierzyli Oumuamua, czyli międzygwiezdną planetoidę przemierzającą nasz układ planetarny.



- Podczas gdy Oumuamua wygląda jak kamień, 2I/Borisov jest naprawdę aktywna i zachowuje się jak normalna kometa. To dziwne, dlaczego te dwa obiekty są tak różne - powiedział David Jewitt z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, szef zespołu obsługującego Kosmiczny Teleskop Hubble'a.



Podobieństwo 2I/Borysow do komet z Układu Słonecznego jest uderzające. Poza nietypową orbitą i prędkością, mogłaby uchodzić za "naszą" kometę. To potwierdza, że procesy odpowiadające za powstawanie komet muszą być stosunkowo powszechne.



Kosmiczny Teleskop Hubble'a sfotografował kometę z odległości ok. 420 mln km. Kometa 2I/Borisov jest tak szybka, że Słońce w znacznym stopniu nie wpływa na jej trajektorię. Obiekt porusza się z prędkością 180 000 km/h.



Hubble i wiele innych teleskopów będą miały oko na kometę, która będzie przemieszczać się przez Układ Słoneczny. Powinna być widoczna dla nas do pierwszych miesięcy 2020 r., chociaż niewykluczone, że i dłużej.