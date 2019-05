Kolizja gwiazd neutronowych w naszym kosmicznym sąsiedztwie

Niektóre z najcięższych pierwiastków we wszechświecie mogą powstać tylko podczas zderzeń gwiazd neutronowych. Naukowcy podejrzewają, że jedna z takich kolizji miała miejsce w naszym najbliższym sąsiedztwie, tuż przed powstaniem Układu Słonecznego.

Zdjęcie Kolizje gwiazd neutronowych to jedne z najbardziej spektakularnych zdarzeń we wszechświecie /123RF/PICSEL

Naukowcy szacują, że ok. 0,3 proc. najcięższych pierwiastków na Ziemi mogło powstać w wyniku takich eksplozji. Oszacowano, że 4,6 mld lat temu w pobliżu doszło do potężnej kolizji gwiazd neutronowych. Było to zaledwie 100 mln lat przed powstaniem Ziemi.



Głównym dowodem na potwierdzenie tych tez jest skład meteorytów, z których wiele pozostało w niezmienionym składzie od momentu powstania Układu Słonecznego. Zderzenia gwiazd neutronowych wytwarzają m.in. złoto i uran, które nie powstają w innych procesach kosmicznych.



Naukowcy z Uniwersytetu Columbia porównali pierwiastki należące do grupy aktynowców (m.in. tor, uran i pluton) w meteorytach z symulacjami rozwoju Drogi Mlecznej. W ten sposób oceniono, jak pierwiastki powstałe z kolizji gwiazd neutronowych mogą szybko rozprzestrzeniać się po wszechświecie. Odkryto, że kolizja musiała nastąpić nie dalej niż 1000 lat świetlnych od chmury gazu, z której narodził się Układ Słoneczny.



Gdyby podobne wydarzenie miało miejsce dzisiaj w podobnej odległości od Układu Słonecznego, wytworzone promieniowanie mogłoby przyćmić całe nocne niebo. Kolizje gwiazd neutronowych to wciąż jedne z najbardziej tajemniczych wydarzeń we wszechświecie.