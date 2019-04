W lipcu ubiegłego roku naukowcy z Carnegie Institute for Science odkryli 12 nowych księżyców Jowisza. Najmniejszy z nich otrzymał nazwę Valetudo. Pozostałe czekają na własne.

Zdjęcie Jowisz w całym swoim majestacie /NASA

Teraz każdy może nadać nazwę jednemu z księżyców Jowisza. Wystarczy napisać swoją propozycję na Twitterze na @JupiterLunacy i wyjaśnić, dlaczego właśnie taka. Konieczne jest użycie hasztagu #NameJupitersMoons.



Kryteria dotyczące nazw księżyców są dość surowe, jak to często bywa w przypadku nazw astronomicznych. Nazwa księżyca musi pochodzić od postaci z mitologii rzymskiej lub greckiej, szczególnie potomków Jowisza/Zeusa. Istnieje sporo nazw do wyboru, ale nowa nazwa musi być unikatowa, czyli nie być podobna do nazwy innego księżyca czy asteroidy.



Proponowane nazwy nie mogą być obraźliwe w żadnym języku ani w żadnej kulturze. Nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Nazwy dwóch księżyców Jowisza muszą kończyć się na "a", a trzech na "e".



Czas na wysyłanie zgłoszeń mija 15 kwietnia.