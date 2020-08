Jaskinie lawowe na Księżycu i Marsie nawet 1000 razy większe od ziemskich

Wizjonerzy z całego świata przewidują przyszłość, w której ludzkość skolonizuje Księżyc i Marsa. Jednym z głównych pytań, które należy sobie zadać przed podbojem innych globów jest to, gdzie zamieszkają ludzie? Włoscy naukowcy znaleźli struktury, które mogą stanowić schronienie dla astronautów.

Zdjęcie W takich jaskiniach na Marsie mogą zamieszkać ludzie /NASA

Uczeni z Uniwersytetu w Bolonii i Padwie zbadali podpowierzchniowe zagłębienia, które lawa utworzyła pod powierzchnią ziemi na Marsie i Księżycu. Okazuje się, że są one tak duże, by pomieścić bazy planetarne.



Jaskinie lawowe mogą chronić ludzi przed promieniowaniem kosmicznym. Naukowcy przyjrzeli się podobnym strukturom występującym na Ziemi, które zostały utworzone przez lawę w celu oszacowania rozmiaru tych na Księżycu i Marsie. Używając cyfrowych modeli terenu stworzonych za pomocą stereoskopowych zdjęć satelitarnych, odkryto, że jaskinie lawowe na Marsie i Księżycu są 100-1000 razy większe od tych występujących na Ziemi.



Ziemskie jaskinie lawowe mają średnicę od 10 do 30 m. Dlaczego zatem na Księżycu i Marsie zagłębienia są większe? Powodem jest mniejsza grawitacja i jej wpływ na wulkanizm.



Niektóre jaskinie lawowe na Marsie mogą mieć ponad 40 km szerokości, co czyni je doskonałym celem eksploracji i potencjalnej kolonizacji.