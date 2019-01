Sonda Cassini uchwyciła dwa księżyce Saturna - Dione i Rheę - w nietypowej formacji. Wyglądają jakby się ze sobą łączyły, jak gałki lodów lub kule śnieżne bałwana.

Zdjęcie Na tym zdjęciu Rhea i Dione wyglądają jakby były na stałe złączone /NASA

Zdjęcie udało się wykonać dzięki odpowiedniej perspektywie. Dione (u góry) była oddalona od sondy Cassini o 1,1 mln km, podczas gdy Rhea (u dołu) znajdowała się znacznie dalej i dzieliło ją 1,6 mln km.



"Dione ma średnicę 1123 km, a Rhea jest większa i ma średnicę 1528 km, ale wydają się mieć podobne rozmiary na wykonanym zdjęciu. Wynika to z różnicy odległości między sondą a fotografowanymi obiektami" - czytamy w raporcie ESA.



Rhea jest drugim co do wielkości księżycem Saturna, a Dione jest czwartym księżycem w kolejności. Oba satelity składają się głównie z lodu wymieszanego z odrobiną skał. Astronomowie uważają, że Dione może skrywać pod lodem ocean ciekłej wody, podobnie jak ma to miejsce na Tytanie i Enceladusie.



Podczas swoich 13 lat pracy w układzie Saturna, sonda Cassini dokonała wielu spektakularnych odkryć. Mimo że jej misja już się zakończyła, to zdjęcia przez nią wykonane będą analizowane przez astronomów jeszcze przez wiele lat.