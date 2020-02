​Kometa 67P zmieniła kolor niczym kosmiczny kameleon, krążąc wokół Układu Słonecznego. Jak to możliwe?

Dzięki danym pozyskanym przez sondę kosmiczną Rosetta, naukowcy ESA szczegółowo opisali, w jaki sposób jądro komety zmieniło kolor z czerwonego na niebieski. Doszło do tego, gdy kometa zbliżyła się do Słońca. Gdy oddaliła się od naszej gwiazdy, jądro znów stało się czerwone.

Według analizy opublikowanej w "Nature", wszystko sprowadza się do ilości lodu lub pyłu otaczającego kometę. Kolory wydają się bardziej czerwone, gdy jest więcej cząsteczek organicznych bogatych w węgiel, a bardziej niebieskie, gdy występują wyższe poziomy zamrożonego lodu wodnego bogatego w krzemian magnezu.



Kometa 67P/Czuriumow-Gierasimienko była uważnie obserwowana przez około dwa lata przez sondę Rosetta należącą do ESA. Zdołała ona dotrzeć na orbitę komety w sierpniu 2014 r. W pierwszych dniach misji jądro komety znajdowało się stosunkowo daleko od Słońca i było pokryte warstwami pyłu oraz odrobiną lodu. To sprawiło, że kometa wyglądała na czerwoną otoczoną niebieską lodową mgiełką, gdy analizowano ją za pomocą instrumentu VIRTIS.



Zbliżając się do Słońca, kometa przekroczyła granicę zwaną linią śniegu, ogrzewając lód i zamieniając go w gaz w procesie zwanym sublimacją. W jego wyniku doszło również do wyparcia ziaren pyłu powierzchniowego, odsłaniając warstwy świeżego, nieskazitelnego lodu. To sprawiło, że jądro komety nabrało niebieskiego zabarwienia.



Mimo ogromu pracy Rosetty i jej lądownika Philae, wciąż istnieje wiele luk w naszej wiedzy o kometach.