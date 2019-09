Imponujące zdjęcie Wielkiego Obłoku Magellana

Należący do ESO teleskop VISTA ukazał niezwykły obraz Wielkiego Obłoku Magellana, jednej z naszych najbliższych galaktycznych sąsiadek. Teleskop VISTA dokonuje przeglądu tej galaktyki i jej siostry zwanej Małym Obłokiem Magellana, a także ich otoczenia, w niesamowitych szczegółach. Przegląd ten pozwala astronomom na obserwowanie wielkiej liczby gwiazd otwierając nowe możliwości do badania ewolucji gwiazd, dynamiki galaktyk oraz gwiazd zmiennych.

Zdjęcie Wielki Obłok Magellana /materiały prasowe

Wielki Obłok Magellana (LMC) jest jedną z naszych najbliższych galaktycznych sąsiadek. Znajduje się w odległości zaledwie 163 000 lat świetlnych od Ziemi. Razem z siostrzaną galaktyką zwaną Małym Obłokiem Magellana, należą do najbliższych karłowatych galaktyk satelitarnych w stosunku do Drogi Mlecznej. LMC jest także domem różnych gwiazdowych skupisk i idealnym laboratorium dla astronomów do badania procesów, które kształtują galaktyki.



Należący do ESO teleskop VISTA obserwował obie galaktyki przez ostatnią dekadę. Zaprezentowane dzisiaj zdjęcie jest wynikiem jednego z wielu przeglądów, które astronomowie wykonali przy pomocy teleskopu VISTA. Głównym celem przeglądu VISTA Magellanic Clouds (VMC) Survey było wykonanie mapy historii formowania się gwiazd w Wielkim i Małym Obłoku Magellana, a także trójwymiarowych map ich struktury.



Kluczem do tego zdjęcia był teleskop VISTA, ponieważ obserwuje on niebo w bliskiej podczerwieni. Pozwala to na zerknięcie poprzez obłoki pyłu, które przesłaniając część galaktyki. Obłoki blokują znaczną część światła widzialnego, ale są przezroczyste dla dłuższych fal, do obserwacji których skonstruowano teleskop VISTA. W efekcie wyraźnie widać o wiele więcej gwiazd rozmieszczonych w centrum galaktyki. Astronomowie szczegółowo przeanalizowali około 10 milionów gwiazd w Wielkim Obłoku Magellana i ustalili ich wiek przy pomocy najnowszych modeli. Okazało się, że młode gwiazdy rozmieszczone są w kilku ramionach spiralnych w tej galaktyce.



Od tysiącleci Obłoki Magellana fascynowały ludzi zamieszkujących południową półkulę, ale były nieznane dla Europejczyków aż do Wieku Odkryć. Nazwa, której używamy obecnie, odnosi się do podróżnika Ferdynanda Magellana, który 500 lat temu rozpoczął podróż dookoła Ziemi. Dzienniki z ekspedycji, po ich przewiezieniu do Europy, ujawniły wiele miejsc i rzeczy, które Europejczycy zobaczyli po raz pierwszy. Duch eksploracji i odkryć jest jeszcze bardziej żywy obecnie w pracy astronomów na całym świecie, w tym w zespole przeglądu VMC Survey, którego obserwacje doprowadziły do powstania tego niesamowitego zdjęcia Wielkiego Obłoku Magellana.