Ile lat ma Wszechświat - wreszcie to wiemy

Wykorzystując teleskop kosmologiczny Atacama (ACT), astronomowie spojrzeli na najstarsze światło we Wszechświecie, dzięki czemu poznali jego wiek. Ich obserwacje sugerują, że liczy on 13,77 mld lat +/- 40 mln lat. To najnowsze szacunki, które potwierdzają dotychczasowe ustalenia naukowców, m.in. wykonane przy użyciu satelity Planck.

W 2019 r. zespół badawczy mierzący ruchy galaktyk obliczył, że Wszechświat jest o setki milionów lat młodszy niż przewidział satelita Planck. Ta rozbieżność sugeruje, że może być potrzebny nowy model Wszechświata i budzi obawy, że jeden z pomiarów jest nieprawidłowy.



- Teraz znaleźliśmy odpowiedź, w której dane z satelity Planck i ACT się zgadzają. Mówi to o tym, że te trudne pomiary są wiarygodne - powiedziała Simone Aiola, badaczka z Centrum Obliczeniowej Astrofizyki Instytutu Flatiron i główna autorka badań.



Według oficjalnie uznawanych teorii, Wszechświat powstał poprzez ekspansję nieskończenie gęstego punktu lub tzw. Osobliwości. Nikt jednak nie wie, co było przedtem. Astrofizycy spierają się o to, jak to się stało, że coś powstało z niczego. Na dodatek zagadnienia takie, jak stała temperatura przestrzeni kosmicznej nie ułatwiają zrozumienia problemu.

Według praw fizyki, Wszechświat nie powinien osiągnąć jeszcze temperaturowego zrównoważenia, a jednak je osiągnął. Nie wydaje się możliwe, aby doszło do takiej stabilizacji temperatury, jaką obserwujemy w najdalszych zakątkach Wszechświata, więc albo teoria jest błędna, albo nie widzimy całego kontekstu wpływającego na ten stan rzeczy.