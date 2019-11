Naukowcy potwierdzili, że Hygiea może być najmniejszą planetą karłowatą w Układzie Słonecznym. Jest trudna do obserwacji, bo ukrywa się za pasem planetoid.

Zdjęcie Zdjęcie przedstawiające Hygieę w niskiej rozdzielczości /materiały prasowe

Według obecnie obowiązującego stanu wiedzy, w Układzie Słonecznym jest 5 planet karłowatych - Pluton, Ceres, Haumea, Eris i Makemake. Już niebawem do tego grona oficjalnie dołączy także Hygiea.



Hygiea jest czwartym co do wielkości ciałem w głównym pasie między Marsem a Jowiszem. W przeciwieństwie do Ceres i Westy, nie była odwiedzana przez żadną sondę kosmiczną. ESA do obserwacji Hygiei wykorzystała narzędzie SPHERE znajdujące się na teleskopie VLT.



Hygiea prawdopodobnie ma kształt kulisty. Ma średnicę 434 km, co znajduje się blisko minimum niezbędnego do uznania danego obiektu za planetę karłowatą. Ceres, która jest wciąż jeszcze uważana za najmniejszą planetę karłowatą, ma dwa razy większą średnicę.



Na powierzchni Hygiei znajdują się co najmniej dwa kratery, które są pozostałością po jakiejś kolizji, do której doszło ok. 2 mld lat temu.