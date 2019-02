Sonda kosmiczna Gaia ujawniła, że gromada gwiazd Hiady jest rozrywana pod wpływem grawitacyjnego działania Drogi Mlecznej. Odkrycie to potwierdza nasze teorie na temat sposobu poruszania się gwiazd w galaktykach i może pomóc zrozumieć ewolucję stosunkowo bliskich obiektów.

Zdjęcie Kiedyś gromada Hiad przestanie istnieć /materiały prasowe

Hiady to duża i jasna gromada otwarta w gwiazdozbiorze Byka, położona 151 lat świetlnych od Ziemi. Ma około 300 młodych gwiazd, z których większość można dostrzec bez specjalistycznej aparatury astronomicznej.



Nic nie trwa wiecznie i nawet gromady gwiazd się rozpadają. Z biegiem czasu zewnętrzne czynniki powodują ich rozpad. Obserwowano już ten proces z dużymi skupiskami gwiazd i pochłoniętymi galaktykami karłowatymi, ale do tej pory naukowcy nie mieli dowodów, że z mniejszymi gromadami dzieje się to samo.



Sonda kosmiczna Gaia pozwala na określenie pochodzenia gwiazd wyrwanych z gromad. Dr Siegfried Roser z Uniwersytetu w Heidelbergu wykorzystał te dane do zbadania wszystkich gwiazd w odległości 350 lat świetlnych od Słońca i ujawnił dwa "ogony" gwiazd rozprzestrzeniających się z Hiad.



Podobnie jak większość gwiazd, Hiady powoli okrążają centrum galaktyki, a jeden z "ogonów" podąża za nimi. Drugi prawdopodobnie znajduje się przed gromadą. W miarę upływu czasu coraz więcej gwiazd będzie opuszczać gromadę, wędrując samotnie przez galaktykę, aż gromada Hiad całkowicie się rozproszy.