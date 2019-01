Teleskop kosmiczny Transitioning Exoplanet Survey Satellite (TESS) odkrył gęsty i gazowy świat wokół gwiazdy oddalonej o 53 lata świetlne od Ziemi. Jest to trzecia egzoplaneta odkryta przez TESS od czasu uruchomienia teleskopu w ubiegłym roku.

Zdjęcie Wizja artystyczna planety HD 21749b /NASA

Nowa planeta oznaczona jako HD 21749b to obiekt klasy subneptuna. Jest trzy razy większa od Ziemi, ale ma masę 23 razy większą od naszej planety. Jej wymiary sugerują, że jest planetą gazową z grubszą i cieplejszą atmosferą niż Uran i Neptun.



Temperatura powierzchni HD 21749b wynosi prawdopodobnie ok. 148oC, czyli zaskakująco mało jak dla planety krążącej tak blisko gwiazdy. Pełne okrążenie gwiazdy trwa zaledwie 36 dni.



- To najchłodniejsza mała planeta, która krąży tak blisko gwiazdy macierzystej. Wiemy dużo o atmosferach gorących planet, ale wciąż niewiele o tych chłodniejszych. Tu mieliśmy szczęście i namierzyliśmy planetę, którą możemy bardziej szczegółowo zbadać - powiedziała dr Diana Dragomir z MIT, która jest jednym z odkrywców HD 21749b.



TESS poluje na egzoplanety metoda tranzytu, która polega na szukaniu zmian w jasności gwiazdy macierzystej.