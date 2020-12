​Astronomowie użyli bliźniaczych teleskopów Kecka do zbadania odległości do najbardziej odległej galaktyki we Wszechświecie. Obiekt nazywa się GN-z11 i jest zarówno najstarszą, jak i najdalszą znaną nam galaktyką.

Zdjęcie Trudno nawet sobie wyobrazić, jak wygląda najdalsza galaktyka we Wszechświecie /123RF/PICSEL

Naukowcy użyli sygnatur chemicznych do pomiaru odległości do GN-z11. Mają nadzieję, że badania te rzucą światło na okres historii kosmologicznej Wszechświata, który trwał zaledwie kilkaset mln lat. Kluczowym pytaniem, na jakie chcą odpowiedzieć naukowcy dotyczy tego, jak i kiedy powstały galaktyki.

Prof. Nobunari Kashikawa z Wydziału Astronomii Uniwersytetu w Tokio mówi, że chciał dowiedzieć się, jak i kiedy powstała najdalsza galaktyka, którą możemy obserwować.



Wcześniejsze badania wykazały, że GN-z11 jest najdalszą wykrywalną galaktyką od Ziemi, oddaloną o 3,4 mld lat świetlnych. Zmierzenie tak ogromnej odległości nie było łatwe.

Naukowcy użyli techniki przesunięcia ku czerwieni, która odnosi się do sposobu, w jaki światło rozciąga się wraz z odległością. Uczeni zmierzyli także sygnatury chemiczne znane jako linie emisji.



Sygnały zostały wielokrotnie wykryte w widmie odległej galaktyki, ale nie dało się ich zaobserwować za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. Dopiero użycie przyrządu MOSFIRE zamontowanego na teleskopach Kecka na Hawajach pomogło poprawić dokładność pomiaru.

