Gdzie jest środek Układu Słonecznego?

​Od czasów Kopernika wiadomo, że to Słońce znajduje się w centrum Układu Słonecznego. Astronomowie postanowili sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się środek naszego układu planetarnego.

W poszukiwaniu sygnałów o największych czarnych dziurach we Wszechświecie, astronomowie musieli najpierw skierować swoją uwagę na nasze najbliższe sąsiedztwo. Postanowili sprawdzić, gdzie znajduje się środek ciężkości Układu Słonecznego.

North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav) to laboratorium monitorujące pulsary, które cały czas emitują regularne błyski fal radiowych. Są to "zegary galaktyczne", a fale grawitacyjne powinny powodować niewielką nieregularność sygnałów poszczególnych pulsarów na obserwowanym niebie. Fale grawitacyjne mogą pochodzić od czarnych dziur, które są miliardy razy masywniejsze od Słońca.



- Używając pulsarów, które obserwujemy w całej Drodze Mlecznej, staramy się być jak pająk siedzący w bezruchu w środku swojej sieci. Staramy się wyczuć nawet najmniejsze drgania sieci - powiedział Stephen Taylor z Uniwersytetu Vanderbilt, jeden z autorów badań.



Wykorzystując pomiary fal grawitacyjnych odkryto, że środek ciężkości Układu Słonecznego (barycentrum) nie znajduje się w samym środku Słońca, a trochę dalej - blisko jego powierzchni. To pierwszy raz, gdy tak dokładnie określono barycentrum Układu Słonecznego. Pomiaru dokonano z dokładnością do 100 m.