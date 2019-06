Egzoplaneta z pierścieniami 200 razy większymi od Saturna

​Młoda egzoplaneta J1407b to galaktyczny cud. Ma pierścienie, które rozciągają się na odległość 120 mln km, czyli prawie dystans dzielący Ziemię a Słońce. Są 200 razy większe niż pierścienie Saturna.

Od momentu odkrycia J1407b kilka lat temu, astronomowie byli ciekawi tego niezwykłego obiektu. Jedną z jego osobliwych cech jest przerwa w pierścieniach około 60 mln km od planety. Naukowcy zastanawiali się, czy księżyc znajdujący się poza układem pierścieni może być odpowiedzialny za stworzenie szczeliny. Podobne zjawisko obserwujemy w przypadku Mimasa, jednego z księżyców Saturna.

Astronomowie z Uniwersytetu w Lincoln pod kierownictwem Phila Suttona przeprowadzili symulacje, aby sprawdzić, czy tak faktycznie mogło się stać. Odkryli, że jest mało prawdopodobne, że tajemniczy księżyc w ogóle istnieje.



J1407b to ogromna egzoplaneta, ok 13-26 razy masywniejsza od Jowisza, znajdująca się na ekscentrycznej orbicie wokół swojej gwiazdy.

Pierścienie mają masę równoważną masie Ziemi i wydają się być dość stabilne. Doprowadziło to naukowców do sugestii, że pierścienie mogą poruszać się w przeciwnym kierunku niż ruch obrotowy planety.



Symulacje zespołu Suttona nie pozostawiają możliwości, by egzoksiężyce wewnętrzne tworzyły przerwy w pierścieniach.