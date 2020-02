Egzoplaneta, na której może istnieć życie

Naukowcy zidentyfikowali egzoplanetę, na której mogą panować warunki odpowiednie do podtrzymania życia. K2-18b to osobliwy świat, znacznie masywniejszy i nieco większy od naszej planety, z atmosferą bogatą w wodór. Znajduje się w ekosferze swojej gwiazdy.

Zdjęcie K2-18b /materiały prasowe

K2-18b pod względem masy i wielkości znajduje się między Ziemią a Neptunem, na granicy kategorii superziemi i minineptuna. Planeta zaintrygowała badaczy po wykryciu pary wodnej w jej atmosferze. Ale taka detekcja nie oznacza od razu, że glob jest zdatny do zamieszkania.



Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge wykorzystali symulacje komputerowe, aby ustalić, jaka jest atmosfera i wnętrze planety. Ma to kluczowe znaczenie dla ustalenia potencjalnej możliwości zamieszkania.



- Para wodna została wykryta w atmosferach wielu egzoplanet, ale nawet jeżeli planeta znajduje się w ekosferze, to niekoniecznie oznacza, że na powierzchni panują warunki nadające się do podtrzymania życia. Aby ustalić szanse na to, ważne jest jednolite zrozumienie warunków wewnętrznych i atmosferycznych na planecie, w szczególności, czy w atmosferze może istnieć woda w stanie ciekłym - powiedział dr Nikku Madhusudhan z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Cambridge.



Naukowcy opracowali potencjalne scenariusze wyjaśniające atmosferę planety. Jeżeli otoczka wodorowa planety (składająca się z wodoru i innych substancji lotnych otaczających skaliste jądro) jest zbyt gruba, temperatura i ciśnienie na powierzchni egzoplanety mogą być zbyt duże, aby mogła istnieć woda w stanie ciekłym.



Symulacje wskazują, że otoczka wodoru K2-18b ma masę co najwyżej 6 proc. masy planety, chociaż w wielu scenariuszach jest znacznie lżejsza. Niektóre z nich pokazują, że na planecie może istnieć płynny ocean podobny do tych występujących na Ziemi. Nie oznacza to bynajmniej, że na K2-18b na pewno występuje życie.