Dziwny wzór emitowany przez odległą gwiazdę

​Odkryto rzadko spotykany wzór w rozbłyskach pochodzących z układów gwiazd neutronowych w odległości ponad 16 000 lat świetlnych.

Zdjęcie MAXI J1621-501 - wizja artystyczna /materiały prasowe

Układ gwiezdny nosi oznaczenie MAXI J1621-501 i został on odkryty 9 października 2017 r. Początkowo naukowcy nie wiedzieli, czym on jest. Tak regularne promieniowanie mogłoby sugerować obecność układu podwójnego zawierającego normalną gwiazdę, gwiazdę neutronową lub czarną dziurę.

Naukowcy odkryli, że promieniowanie rentgenowskie z MAXI J1621-501 pochodzi z wybuchów na powierzchni gwiazdy neutronowej. Powtarzają się one co ok. 78 dni. Astronomowie odkryli jedynie 30 innych źródeł światła, które zachowują się w ten sam sposób.



Astronomowie obserwowali MAXI J1621-501 przez 15 miesięcy od odkrycia w 2017 r. i zauważyli pojawienie się wzorca sześć razy. Zawsze jest nieco przesunięty w czasie, ale dysk akrecyjny powstający podczas wsysania materii przez jedną z gwiazd neutronowych, stale się rozszerza.