Sto lat świetlnych od Ziemi jest planeta, które może być odpowiednia dla podtrzymania życia. TOI 700 d to świat wielkości Ziemi, na którym panują umiarkowane temperatury. Egzoplaneta została znaleziona przez kosmicznego poszukiwacza planet - teleskop TESS.

Zdjęcie Wizja artystyczna TOI 700 d /materiały prasowe

TOI 700 d okrąża gwiazdę o wielkości ok. 40 proc. Słońca i o połowę chłodniejszą. Egzoplaneta jest dość blisko gwiazdy, ale znajduje się w jej ekosferze. Naukowcy przypuszczają, że planeta jest wystarczająco ciepła do utrzymania wody w stanie ciekłym, ale nie na tyle gorąca, by ona odparowała. TOI 700 d dostaje 86 proc. więcej światła od swojej gwiazdy niż Ziemia.



Członkowie zespołu obsługującego kosmiczny teleskop Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) przedstawili wyniki badań na spotkaniu American Astronomical Society na Hawajach. TOI 700 d jest jednym z najlepszych celów do obserwacji i może pozwolić odpowiedzieć nam na pytanie: jakie powinny być idealne warunki do podtrzymania życia.



Planetę obserwował także Kosmiczny Teleskop Spitzera. Dodatkowe pomiary wykazały, że planeta TOI 700 d jest ok. 22 proc. większa od Ziemi i okrąża gwiazdę macierzystą raz na 37 dni. Gabrielle Engelmann-Suissa z NASA przeprowadziła 20 symulacji możliwych warunków na powierzchni planety i w potencjalnej atmosferze TOI 700 d.



- Wszystkie 20 przeprowadzonych przez nas symulacji potwierdziły, że TOI 700 d jest solidnym kandydatem do zamieszkania. Nasze modele wykazały, że ma na powierzchni wodę w stanie ciekłym i nie panują tam tak niekorzystne warunki temperaturowe jak na Wenus - powiedziała Gabrielle Engelmann-Suissa.



Symulacje sugerują, że TOI 700 d jest planetą skalistą z własną atmosferą. Nie wiadomo jednak, czy jest to świat wielkości naszego, czy bardziej minineptun. Konieczne są dalsze obserwacje.