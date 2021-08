Droga Mleczna jest "uszkodzona"

Droga Mleczna jest przykładem galaktyki spiralnej - w jej ramionach znajdują się kosmiczne żłobki, czyli miejsca formujących się gwiazd, z których wiele jest zgrupowanych w większych strukturach. Niestety, nie jesteśmy w stanie poznać dokładnego kształtu Drogi Mlecznej, bo znajdujemy się w jej środku.

Naukowcy odkryli nietypową "przerwę" w jednym z ramion spiralnych Drogi Mlecznej. Astronomowie porównują to do drzazgi wyciągniętej z kawałka drewna. Orientacja tej "drzazgi" jest inna od orientacji ramion spiralnych galaktyki - rozciąga się ona na ok. 3000 lat świetlnych. Inne obserwowane galaktyki spiralne mają podobne struktury w punktach "przerwania" w swoich ramionach. Odkrycie było możliwe dzięki danym z należącej do ESA misji Gaia, a także obserwacji z Kosmicznego Teleskopu Spitzera.



Ta wyjątkowa struktura zawiera również jedne z najbardziej zachwycających struktur w Drodze Mlecznej, m.in. Filary Stworzenia, Mgławicę Omega, Mgławicę Lagunę i Mgławicę Trójlistną Koniczynę.

