Badania kosmosu są jednoznaczne - gwiazdy, planety, a nawet całe galaktyki mają jedną wspólną cechę: wszystkie wirują wokół innych ośrodków masy. Ale jak jest z samym wszechświatem? Czy on także wiruje?

Zdjęcie Najnowsze obserwacje sugerują, że wszechświat nie wiruje /123RF/PICSEL

Pytanie o ruch wszechświata jest jednym z najbardziej fundamentalnych, na jakie stara się odpowiedzieć kosmologia. Naukowcy nie mają pewności, czy wszechświat wiruje oraz ile tak naprawdę istnieje różnych wszechświatów, ale istnieją przesłanki, które sugerują nam, jaka może być odpowiedź na te pytania.



- To bardzo abstrakcyjne pytanie, podobnie jak większość kosmologii, ale naukowcy uważają, że jest to jeden ze sposobów badania podstawowych praw fizyki. Są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zbadać w laboratorium na Ziemi, więc używamy geometrii wszechświata, która byłaby w stanie powiedzieć nam coś więcej o podstawowych prawach - powiedziała Tess Jaffe, astrofizyk z Uniwersytetu w Maryland.



Myśląc o podstawowej naturze wszechświata, naukowcy wyszli z założenia, że wszechświat nie obraca się i jest izotropowy - czyli wygląda tak samo we wszystkich kierunkach. To założenie jest zgodne z równaniami Einsteina, ale nie jest przez nie wymagane.



Aby sprawdzić, czy założenia dotyczące natury wszechświata są prawidłowe, naukowcy dokonali obserwacji mikrofalowego promieniowania tła (CMB). Jest to najstarsze światło, jakie możemy zaobserwować - emitowane zaledwie 380 000 lat po Wielkim Wybuchu - i jest skarbnicą informacji dla kosmologów badających wszechświat.



Mikrofalowe promieniowanie tła wygląda niemal identycznie we wszystkich kierunkach, ale występują niewielkie różnice w jego temperaturze - w zakresie zaledwie tysięcznych części stopni, które mogą mieć wpływ na zawartość i geometrię wszechświata. Badając te różnice, naukowcy są w stanie dostrzec, czy wszechświat został w jakikolwiek sposób zmieniony, co sugerowałoby obrót lub ekspansję zwiększającą się bardziej w jednym kierunku niż w innych. Pomiary polaryzacji światła także mogą dostarczyć informacji o geometrii wszechświata.



Przeprowadzone analizy nie wykazały żadnych dowodów na to, że wszechświat się obraca. Nie wiruje, mimo że wszystkie obiekty, które zawiera pozostają w ciągłym ruchu.