Cząsteczki wody "skaczące" po Księżycu

Wykorzystując Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) naukowcy NASA zaobserwowali proces migracji cząsteczek wody w ciągu dnia.

Zdjęcie Wykorzystanie księżycowej wody może być kluczowe dla przyszłych misji kosmicznych /NASA

Powierzchnia Księżyca jest sucha, ale nie tak bardzo, jak nam się wydawało jeszcze 10 lat temu. Lód występuje w kraterach, do których nigdy nie dociera światło słoneczne, a cząsteczki wody znajdują się także w księżycowej glebie - regolicie. Wykorzystując instrument Lyman Alpha Mapping Project (LAMP) znajdujący się na sondzie LRO, udało się wychwycić ruch wody na Srebrnym Globie.



Dane z orbitera pokazują, że woda powszechnie występuje na Księżycu w wyższych szerokościach geograficznych. Gdy gleba osiąga najwyższą temperaturę podczas księżycowego południa, cząsteczki wody są uwalniane i przemieszczają się w kierunku chłodniejszego pobliskiego regionu.



- Nawodnienie Księżyca jest trudne do zmierzenia z orbity, ze względu na złożony sposób, w jaki światło odbija się od powierzchni. Wcześniejsze badania nie pozwalały na wyjaśnienie zachodzących procesów fizycznych - powiedział dr Michael Poston, członek zespołu LAMP z Southwest Research Institute.



Analizy wykazały, ile energii jest niezbędne do wydobycia wody z księżycowej gleby. To odkrycie może być kluczowe dla przyszłych załogowych misji.



- Wyniki te pomagają zrozumieć cykl wody księżycowej, co może być przydatne w ocenie dostępności wody wykorzystywanej przez ludzi w przyszłych misjach na Księżyc. Może ona być wykorzystywana do produkcji paliwa lub ochrony przed promieniowaniem - powiedziała Amanda Hendrix, główna autorka badań.



NASA planuje wrócić na Księżyc i zbudować tam stałą bazę w ciągu dekady.