Czarna dziura Sgr A* coraz głodniejsza

Czarna dziura znajdująca się w centrum Drogi Mlecznej wydaje się być coraz aktywniejsza. Naukowcy odkryli, jak pochłonęła ona nietypowo duże ilości pyłu i gazu, ale nie wiedzą, co dokładnie to oznacza.

Zdjęcie Skąd takie różnice w jasności Sgr A*? /123RF/PICSEL

Sagittarius A* (Sgr A*) to supermasywna czarna dziura znajdująca się w centrum naszej galaktyki. Astronomowie od ponad 20 lat badają jej aktywność, ale do teraz sprawiała wrażenie obiektu dość leniwego. W maju zaobserowanao nagły rozbłysk w otoczeniu czarnej dziury, a po kilku godzinach wszystko wróciło do normy.



Rozbłysk był dwa razy większy niż poprzedni odnotowany rekordzista Sgr A*.



- Nigdy nie zaobserwowaliśmy czegoś takiego w ciągu 24 lat, podczas których badamy supermasywną czarną dziurę. Zwykle jest dość cicha i zachowuje się jakby była na diecie. Nie wiemy, co jest przyczyną takiej uczty - powiedział prof. Andrea Ghez z UCLA.



Odnotowano jeszcze dwa inne rozjaśnienia opisywanego obszaru, choć nie tak mocne jak to z 13 maja. Zmiany jasności raczej nie staną się normą, przynajmniej z obowiązującym modelem Sgr A*. Istnieje tylko 0,05 proc. szans, że zmiany w jasności staną się częścią niezmiennego zachowania tej czarnej dziury.



- Na pierwszym zdjęciu, które obejrzałem tamtej nocy, pomyliłem czarną dziurę z gwiazdą S0-2. Nigdy nie widziałem tak jasnego Sgr A*. Szybko się okazało, że źródłem promieniowania jest czarna dziura, co wprawiło mnie w ekscytację - powiedział Tuan Do z UCLA, główny autor obserwacji.



Gwiazda S0-2 prawdopodobnie ma coś wspólnego ze zmianami jasności czarnej dziury. Ta gwiazda krąży w pobliżu supermasywnej czarnej dziury - do niedawna znajdowała się na 16-letniej orbicie Sgr A*, chociaż niedawno zaliczyła najbliższe zbliżenie do niej. To mogło doprowadzić do przepływu materii z gwiazdy do czarnej dziury, które spowodowało skoki jasności.



Czarna dziura Sgr A* jest oddalona od nas o 26 000 lat świetlnych, ale nie stanowi żadnego zagrożenia dla Ziemi.