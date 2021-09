Moment ten udało się uchwycić podczas obserwacji planety przez astronomów z całego świata.

Harald Paleske obserwował ciemny cień Io rzucany na powierzchnię Jowisza, gdy zaskoczył go błysk światła. Trwał dwie sekundy. Jego zdaniem "to mogło być tylko uderzenie".



Paleske nagrywał wideo z tranzytu Io, gdy nastąpiło to zdarzenie. Przejrzał klatki wideo, szukając satelity lub samolotu, który mógł pojawić się jako jasna plama. Nie znalazł jednak żadnych dowodów na to, że zdarzenie miało miejsce blisko Ziemi, ani na to, że był świadkiem ziemskiego wydarzenia z Jowiszem jako tłem.

Inny astronom, José Luis Pereira z Brazylii, również uchwycił błysk z uderzenia. Podobnie francuski astrofotograf J.P. Arnould.



Co uderzyło w Jowisza? Jest za wcześnie, aby to stwierdzić, ale najbardziej prawdopodobnym sprawcą jest kometa lub asteroida o średnicy co najmniej 100 m. Teraz naukowcy chcą poszukać na tarczy Jowisza śladów po uderzeniu lub tymczasowej blizny, która powstała w wyniku uderzenia. Tak właśnie było podczas najbardziej znanej kolizji, czyli uderzenia komety Shoemaker-Levy 9, która w 1994 r. trafiła w Jowisza.



