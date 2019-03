Ciemna materia wciąż kłopotliwa

​Ciemna materia może być kluczowym elementem budulcowym wszechświata, a mimo tego wciąż nie wiemy, czym tak naprawdę jest. Naukowcy wcale nie są bliżej rozwiązania tej tajemnicy.

Zdjęcie Wciąż nie wiadomo, czym jest ciemna materia /123RF/PICSEL

Na świecie trwa wiele eksperymentów, których celem jest badanie ciemnej materii. Uzyskane wyniki nie pozwoliły jednak jednoznacznie stwierdzić, z czego się ona składa. Jeden z eksperymentów - DAMA/LIBRA - stale rejestruje sygnały ciemnej materii od ponad dwóch dekad. Od 1997 r. w ramach projektu DAMA/LIBRA są rejestrowane sezonowe zmiany płynności ciemnej materii. To wszystko jest wynikiem ruchu planet oraz ich oddziaływań ze Słońcem.

Reklama

Dwa nowe detektory - ANAIS i COSINE-100 - zostały zaprojektowane, by działać podobnie do DAMA/LIBRA. Niestety, uzyskane przez nie dane nie zgadzają się z wynikami poprzednich eksperymentów. Póki co, naukowcy nie wiedzą, skąd takie rozbieżności.



Wyniki eksperymentu DAMA/LIBRA zostały potwierdzone licznymi danymi statystycznymi, więc fizycy zakładają, że są prawidłowe. Ale dane zebrane przez ANAIS i COSINE-100 są istotne statystycznie.



Wszystkie opisywane doświadczenia wykorzystują kryształy jodku sodu. Gdy ciemna lub zwykła materia oddziałują z nimi, emitują światło, które jest wychwytywane przez fotopowielacze. Aby maksymalnie wykluczyć udział innych czynników, wszystkie laboratoria z detektorami ciemnej materii znajdują się głęboko pod powierzchnią ziemi.