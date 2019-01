​Ciemna energia jest tajemniczą substancją odpowiedzialną za przyspieszoną ekspansję wszechświata. Od momentu jej odkrycia naukowcy próbują ustalić właściwości ciemnej energii. Jednym z podstawowych założeń było to, że ciemna energia jest stała. Najnowsze badania sugerują, że jednak jest inaczej.

Zdjęcie Wizja artystyczna kwazarów jako kosmicznych kamieni milowych /NASA

Ekspansja wszechświata została zmierzona za pomocą mikrofalowego promieniowania tła (CMB), które jest nazywane "echem Wielkiego Wybuchu" sprzed 13 mld lat. W nowych badaniach opublikowanych w "Nature Astronomy" naukowcy wykorzystali obserwacje kwazarów jako "kosmicznych kamieni milowych" do określenia, jak wszechświat zmieniał się w czasie.

Kwazary, które mogły powstać nawet 12 mld lat temu, pomagają wypełnić lukę w poprzednich obserwacjach. Na podstawie uzyskanych danych, naukowcy otrzymali wskazówkę, która przeczy przyjmowanym zasadom.



- Kiedy połączymy próbkę kwazarową, która obejmuje prawie 12 mld lat kosmicznej historii z bardziej lokalną próbką supernowych typu Ia obejmującą jedynie minione 8 mld lat, uzyskujemy podobne wyniki w nakładających się epokach. Ale we wczesnych fazach, które możemy sondować jedynie kwazarami, znajdujemy rozbieżności między obserwowaną ewolucją wszechświata, a tym, co przewidywali kosmologowie - powiedziała dr Elisabeta Lusso z Uniwersytetu w Durham, autorka badań.



Wyniki wskazują na możliwe napięcia w Modelu Kosmologicznym, systemie obejmującym ciemną energię, ciemną materię oraz regularną materię. Na potrzeby badań przyjęto, że ciemna energia może zmieniać się w ciągu wieku wszechświata, co pasuje do uzyskanych danych. Ten alternatywny model może rozwiązać inny spór kosmologii związany z ekspansją wszechświata. Stwierdzono bowiem różne wartości tego współczynnika w zależności od tego, czy jest on szacowany za pomocą supernowych czy mikrofalowego promieniowania tła.



Dodatkowe informacje astronomowie zdobędą dzięki misji Euklides, która jest zaplanowana na 2022 r.