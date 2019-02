​Naukowcom udało się jeszcze usprawnić najdalej sięgający obraz widzialnego wszechświata. Zawiera on 10 000 galaktyk, a niektóre z nich liczą nawet 13 mld lat.

Zdjęcie "Pogłębione" Ultragłębokie Pole Hubble'a /NASA

Ultragłębokie Pole Hubble'a (HUDF) to mozaika setek zdjęć wykonanych przez setki godzin obserwacji przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a między wrześniem 2003 a styczniem 2004 r.

Reklama

Sfotografowany obszar to wycinek nieba w gwiazdozbiorze Pieca. Do momentu opublikowania Ekstremalnie Głębokiego Pola Hubble'a było to najdalej sięgające zdjęcie astronomiczne wykonane w świetle widzialnym.



Najnowsza interpretacja zdjęcia HUDF jest owocem prawie trzech lat pracy zespołu astronomów z Institute of Astrophysics of the Canary Islands (IAC). Naukowcy "pogłębili" zdjęcie za pomocą techniki obrazowania zwaną ABYSS, która jest w stanie odwzorować właściwości powierzchni o niskiej jasności. Oznacza to, że pozwala ona wyciągnąć światło "utracone" z większych galaktyk, którego nie odnotowano przy wcześniejszych obserwacjach.



Ciemnoszary kolor pokazuje nowe światło znalezione wokół galaktyk, a jaśniejszy szary służy do zobrazowania słabszego światła tła, które jest emitowane z ponad 100 mld gwiazd.



- Wróciliśmy do archiwum oryginalnych obrazów, które dostarczył Kosmiczny Teleskop Hubble'a i ulepszyliśmy proces łączenia, dzięki czemu udało się nam uzyskać najlepszą jakość obrazu nie tylko dla bardziej odległych, mniejszych galaktyk, ale także dla największych obiektów - powiedział lider projektu, Alejandro S. Borlaff.



Dzięki nowemu zdjęciu, astronomowie są w stanie pozyskać więcej informacji. Co ciekawe, wiele z największych galaktyk ma średnicę prawie dwa razy większą niż wcześniej sądzono.