Astronomowie odkryli ponad 1800 nowych supernowych

​Zespół japońskich astronomów odkrył ponad 1800 nowych supernowych w zaledwie pół roku. Było to możliwe dzięki obserwacjom przeprowadzonym przez Teleskop Subaru na Hawajach. Zawiera on narzędzie Hyper Suprime-Cam o 870-megapikselowym polu widzenia.

Zdjęcie Supernowe odkryte przez japońskich naukowców /materiały prasowe

W ciągu zaledwie sześciu miesięcy obserwacji odkryto 1824 nowe supernowe, w tym 400 supernowych typu Ia. Są to bardzo ważne obiekty, używane przez astronomów do kalibracji odległości odległych galaktyk. Łącznie 58 z supernowych Ia znajdowało się w odległości większej niż 8 mld lat świetlnych od Ziemi. Dla porównania, Kosmiczny Teleskop Hubble'a odkrył 50 supernowych typu Ia w takiej odległości, ale potrzebował na to aż 10 lat obserwacji.

- Teleskop Subaru i Hyper Suprime-Cam już pomogły naukowcom stworzyć trójwymiarową mapę ciemnej materii i obserwować pierwotne czarne dziury, ale najnowsze obserwacje dowodzą, że ten instrument ma dużą zdolność znajdowania supernowych bardzo, bardzo daleko od Ziemi - powiedział prof. Naoki Yasuda, główny autor obserwacji.



Supernowe typu Ia charakteryzują się tym, że w jej widmie brak linii wodoru i helu, a są silne linie absorpcyjne krzemu o długości 615 nm. Eksplozje supernowych typu Ia uwalniają najwięcej energii spośród wszystkich znanych rodzajów supernowych.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Astronomowie dostrzegli także 5 hipernowych, które są 5-10 razy jaśniejsze niż supernowe typu Ia. Ich jasność pozwala astronomom dostrzec je w najdalszych zakątkach wszechświata, których zazwyczaj nie daje się obserwować przy użyciu klasycznych instrumentów badawczych.