8 mld lat temu doszło do kolizji Drogi Mlecznej z inną galaktyką

Każda galaktyka we wszechświecie doświadcza pewnej liczby kolizji w ciągu swojego życia. Około 8 mld lat temu Droga Mleczna zderzyła się z galaktyką Gaia Sausage, o czym świadczy niezwykła trajektoria niektórych gwiazd.

Zdjęcie 8 mld lat temu Droga Mleczna zderzyła się z galaktyką Gaia Sausage /123RF/PICSEL

Około 8-10 mld lat temu doszło do czołowego zderzenia galaktyki Gaia Sausage z Drogą Mleczną. Gaia Sausage została zniszczona, ale wchodzące w jej skład gwiazdy zaczęły krążyć wokół Drogi Mlecznej. Ich orbity pozostały na tyle osobliwe, że astronomowie je wyśledzili przy pomocy teleskopu Gaia.



- Dane zebrane przez urządzenie pokazują gwiazdy poruszające się bardzo blisko centrum naszej galaktyki. To znak, że galaktyka karłowata pojawiła się na ekscentrycznej orbicie, a jej los został przypieczętowany - powiedział Vasily Belokurov z Uniwersytetu w Cambridge.



Niezwykła galaktyka została nazwana Gaia Sausage, ponieważ wygląda jak gigantyczna kiełbasa. Jej masa została oszacowana na ok. 10 mld mas Słońca, o takim samym rozmiarze co Wielki Obłok Magellana - jedną z najbliższych galaktyk satelitarnych Drogi Mlecznej.