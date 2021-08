2021 PH27 - najbardziej niezwykła asteroida w Układzie Słonecznym

Asteroida 2021 PH27 została niedawno odkryta dzięki obserwacjom przeprowadzonym przez astronomów z Uniwersytetu Browna. Ma ona ok. kilometra średnicy i dysponuje niestabilną orbitą - przecinającą orbity Merkurego i Wenus. Jest wielce prawdopodobne, że w przyszłości 2021 PH27 zderzy się jedną z planet lub ze Słońcem. Niewykluczone, że zostanie wyrzucona ze swojej pierwotnej orbity.

2021 PH27 powstała w głównym pasie planetoid między Jowiszem a Marsem. Astronomowie uważają, że grawitacja generowana przez planety wewnętrznego Układu Słonecznego ukształtowała jej orbitę w taki sposób, jaki widzimy obecnie.



Inną ciekawą możliwością wynikającą z 32-stopniowego nachylenia orbity 2021 PH27 jest to, że może być ona pozostałością po wygasłej komecie, która powstała w zewnętrznym Układzie Słonecznym. 2021 PH27 orbituje tak blisko Słońce, że doświadcza najbardziej znaczących efektów relatywistycznych spośród wszystkich obiektów w Układzie Słonecznym.



Asteroida przechodzi na tyle blisko Słońca, że temperatura jej powierzchni podczas najbliższego zbliżenia nagrzewa się do ok. 482oC - to wystarczająco dużo, aby stopić ołów.



Obecnie, metodą stosowaną przez astronomów do odkrywania planetoid krążących wokół Słońca bliżej niż Ziemia jest robienie zdjęć przy użyciu sprzętu w miarę zachodu lub wschodu Słońca. 2021 PH27 została odkryta właśnie tą metodą.

