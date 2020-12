100 000 nowych kraterów księżycowych

​Od 400 lat badamy Księżyc, więc można by pomyśleć, że wiemy o nim wszystko. Nic bardziej mylnego. Dzięki misji Chang'e i sztucznej inteligencji, naukowcy zaobserwowali 109 956 nierozpoznanych kraterów.

Zdjęcie Na Księżycu wciąż jest wiele nieznanych kraterów uderzeniowych /materiały prasowe

Naukowcy znają "zaledwie" 10 000 kraterów. Tych nieznanych może być nawet 10 razy więcej.

Reklama

- Kratery uderzeniowe, które można uznać za księżycowy odpowiednik skamieniałości, są najbardziej dominującymi cechami powierzchni naszego naturalnego satelity i zapisują historię Układu Słonecznego - powiedział dr Chen Yang z Uniwersytetu Jilin w Chinach.



Można by się spodziewać, że wcześniej nieznane kratery będą niewielkie. Zamiast tego, największe z nich mają prawie 500 kilometrów średnicy. Zespół Yanga zidentyfikował prawie 19 000 kraterów większych niż 8 km szerokości, wystarczająco dużych, aby pomieścić podstawy baz księżycowych.



Powodem, dla którego nie zidentyfikowaliśmy wcześniej tych kraterów jest taki, że wiele z nich nie ma wyraźnych konturów, które zauważamy patrząc na Księżyc. Kratery częściowo zdegradowane przez kolejne uderzenia lub aktywność wulkaniczną mogą być trudne do zauważenia.



Chińskie orbitery Chang'e-1 i Chang'e-2 zrobiły zdjęcia Księżyca w rozdzielczości przestrzennej odpowiednio 120 m i 7 m. Zespół Yanga wykorzystał technikę deep learning do identyfikacji "niewidocznych" kraterów, pokazując zdjęcia obrazów potwierdzonych przez ludzkie oko.



Orbiter Chang'e-2 znalazł 100 000 nierozpoznanych kraterów. Niektóre już istnieją w niezweryfikowanych bazach danych, ale większość jest zupełnie nowa.



Historycznie kratery księżycowe były nazwane na cześć naukowców, w szczególności astronomów i astronautów. Tradycja ta została zapoczątkowana przez Giovanniego Riccioli w XVII wieku i jest obecnie sformalizowana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU).

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - Kliknij!

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!