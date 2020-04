Zidentyfikowano komórki w nosie, przez które wnika SARS-CoV-2

​Dwa specyficzne typy komórek w nosie zostały zidentyfikowane jako prawdopodobne wrota dla SARS-CoV-2. To od nich zaczyna się infekcja.

Naukowcy odkryli, że komórki kubkowe i rzęskowe w nosie mają wysoki poziom białek, które SARS-CoV-2 wykorzystuje do przedostania się do naszego organizmu. Identyfikacja tych komórek przez naukowców z Wellcome Sanger Institute, Centrum Medycznego w Groningen i Uniwersytetu Lazurowego Wybrzeża w Nicei, może pomóc wyjaśnić wysoką zaraźliwość COVID-19.

Nowy koronawirus wpływa na płuca i drogi oddechowe. Objawy osób zarażonych są różne - zazwyczaj podobne do grypy. Szacuje się jednak, że ponad 70 proc. osób przechodzi chorobę w sposób bezobjawowy. W najgorszym możliwym scenariuszu, wirus dostaje się do płuc, gdzie wywołuje zapalenie, które może skończyć się niewydolnością oddechową.



Powszechnie wiadomo, że wirus rozprzestrzenia się przez kropelki oddechowe uwalniane w trakcie kaszlu lub kichania. Naukowcy na całym świecie starają się zrozumieć, w jaki sposób SARS-CoV-2 przedostaje się do naszego organizmu. Wirus prawdopodobnie wykorzystuje podobny mechanizm do SARS-CoV, czyli koronawirusa, który spowodował epidemię SARS w 2003 r. Do tej pory jednak nie udało się zidentyfikować dokładnych typów komórek będących wrotami transmisji.



- Stwierdziliśmy, że białka receptora ACE2 i proteazy TMPRSS2, które mogą aktywować wtargnięcie SARS-CoV-2 do organizmu, są obecne w wielu organach, w tym w komórkach na wewnętrznej wyściółce nosa. Odkryliśmy, że komórki kubkowe i komórki rzęskowe w nosie mają najwyższy poziom obu białek SARS-CoV-2 - i to ze wszystkich komórek w drogach oddechowych. To oznacza, że te komórki są najbardziej prawdopodobnymi wrotami infekcji - powiedział dr Waradon Sungnak z Wellcome Sanger Institute.



Uczeni przeanalizowali wiele zestawów danych konsorcjum Human Cell Atlas (HCA), sekwencjonowania jednokomórkowego RNA z ponad 20 różnych tkanek osób niezakażonych. Były to komórki z płuc, jamy nosowej, oczu, jelit, serca, nerek i wątroby. Badano, które z komórek wykazują ekspresję dwóch białek kluczowych do zapoczątkowania infekcji.



- Po raz pierwszy te konkretne komórki w nosie zostały powiązane z COVID-19. Chociaż istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do przenoszenia wirusa, nasze ustalenia są zgodne z zaobserwowanymi dotychczas wskaźnikami zakażenia wirusem. Umiejscowienie tych komórek na powierzchni wewnętrznej części nosa sprawia, że są one bardzo łatwo dostępne dla wirusa, a także mogą pomóc w przenoszeniu wirusa na innych ludzi - powiedział dr Martijn Nawijn z Centrum Medycznego w Groningen.



Dwa kluczowe białka ACE2 i TMPRSS2 znaleziono również w komórkach w rogówce oka i w wyściółce jelit. Sugeruje to, że inną możliwą drogą infekcji są oczy i droga kałowo-ustna.