Zidentyfikowano geny, które mogą chronić przed infekcją SARS-CoV-2

​Naukowcy twierdzą, że zidentyfikowali ludzkie geny, które mogą chronić przed infekcją SARS-CoV-2.

Zdjęcie Przed infekcją SARS-CoV-2 nasz organizm może bronić się sam? /123RF/PICSEL

Zespół naukowców z New York Genome Center, Uniwersytetu Nowojorskiego i Icahn School of Medicine w Mount Sinai zidentyfikował geny, które mogą chronić ludzkie komórki przed SARS-CoV-2. Odkrycie jest konsekwencją 8-miesięcznej analizy 20 000 ludzkich genów.

Reklama

Cel badania był dwojaki: zidentyfikowanie genów, które czynią ludzkie komórki bardziej odpornymi na SARS-CoV-2 oraz przetestowanie istniejących na rynku leków, które mogą pomóc w rozprzestrzenianiu się koronawirusa.



Po intensywnych badaniach, naukowcy znaleźli 30 genów, które rzekomo blokują wirusa przed infekowaniem ludzkich komórek. Jednym z genów jest RAB7A, gen, który wydaje się regulować receptor ACE-2.



- Nasze odkrycia potwierdziły to, co naukowcy uważają za prawdę o roli receptora ACE-2 w infekcji; stanowi on wrota dla wirusa. Ujawniło to również, że wirus potrzebuje zestawu składników do infekcji ludzkich komórek. Wszystko musi być na miejscu, aby wirus dostał się do ludzkich komórek - powiedział dr Benjamin tenOever, wirusolog z Mount Sinai, jeden z autorów odkrycia.



Zdjęcie To geny determinują naszą podatność na przebieg COVID-19 / 123RF/PICSEL

Naukowcy odkryli, że najważniejsze geny - te, których utrata znacznie zmniejsza infekcję wirusową - skupiają się na garstce kompleksów białkowych, w tym ATP-azy wakuolarne, Retromer, Commander, Arp2/3 i PI3K. Wiele z tych kompleksów białkowych jest zaangażowanych w transport białek do i z błony komórkowej.



Uczeni zidentyfikowali również leki, które są obecnie dostępne na rynku dla różnych chorób, które mogą blokować SARS-CoV-2 przed wejściem do komórek ludzkich poprzez zwiększenie poziomu cholesterolu. W szczególności odkryli oni, że trzy leki znajdujące się obecnie na rynku są ponad stukrotnie skuteczniejsze w powstrzymywaniu przedostawania się wirusów do ludzkich komórek płuc: amlodypina, tamoksyfen i ilomastat.



Pozostałe pięć testowanych leków - PIK-111, Compound 19, SAR 405, Autophinib, ALLN - jest wykorzystywanych w badaniach, ale nie są jeszcze oznaczone i stosowane w badaniach klinicznych istniejących chorób.