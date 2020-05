Zatwierdzono pierwszy domowy test na koronawirusa

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszy test na COVID-19, który będzie można wykonać w domowym zaciszu. W analizie jest wykorzystywana próbka śliny pacjenta.

Zdjęcie Badanie koronawirusa będzie teraz łatwiejsze? /123RF/PICSEL

Test został opracowany przez RUCDR Infinite Biologics. Pod koniec kwietnia dostał on od FDA "pozwolenie na użycie w nagłych wypadkach" i lekarze używali go na pacjentach w New Jersey. Teraz test każdy będzie mógł wykonać w domowym zaciszu. To bardzo ważny krok w walce z koronawirusem, bo pozwoli na uniknięcie potencjalnie ryzykownego kontaktu z materiałem biologicznym osób zarażonych.

- Pobranie próbki śliny w domu zmniejsza ryzyko ekspozycji potrzebnej do dojazdu do placówki lub przejazdu samochodem. Jest też mniej inwazyjne oraz bardziej wygodne niż wsadzenie wacika do nosa lub do gardła - powiedział Andrew Brooks, dyrektor operacyjny i dyrektor ds. rozwoju technologii w RUCDR.



W porównaniu z testami wymazowymi na COVID-19, które opierają się na próbkach pobranych z nosa i gardła, test oparty na ślinie daje mniej wyników fałszywie ujemnych u osób poważnie zakażonych. Oznacza to, że jest bardziej wiarygodny w potwierdzaniu aktywnej infekcji, zgodnie z raportem opublikowanym 29 kwietnia.



Roztwór używany do analizy śliny pozostaje tajemnicą handlową RUCDR, ale zgodnie z ujawnionymi informacjami, składa się głównie z substancji łatwo dostępnych.



- Domowy test na COVID-19 może rozwiązać wiele krytycznych problemów związanych z badaniami przesiewowymi na dużą skale, które są niezbędne do powrotu ludzi do normalnego życia - dodał Andrew Brooks.