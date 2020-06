Zapalenie spojówek to jeden z objawów COVID-19

Według naukowców z Uniwersytetu Alberty, zapalenie spojówek może świadczyć o infekcji SARS-CoV-2.

Zdjęcie Zapalenie spojówek może być jednym z objawów COVID-19 /123RF/PICSEL

Kaszel, gorączka i trudności w oddychaniu są częstymi objawami choroby, ale ostatnie badania z udziałem kobiety z Edmonton opublikowane w "Canadian Journal of Ophthalmology" wskazują, że zapalenie spojówek i rogówki mogą być pierwotnymi objawami COVID-19.



W marcu 29-letnia kobieta trafiła do Royal Alexandra Hospital's Eye Institute of Alberta z ciężkim przypadkiem zapalenia spojówek i minimalnymi objawami oddechowymi. Po kilkudniowym leczeniu pacjentka z niewielką poprawą została wypisana do domu. Lekarz zlecił test na obecność SARS-CoV-2, który okazał się pozytywny.



- Interesujące w tym przypadku było to, że głównym objawem choroby było zapalenie oka, a nie objawy oddechowe. Kobieta nie miała gorączki ani kaszlu, więc na początku nie podejrzewaliśmy COVID-19. Nie wiedzieliśmy, że choroba może objawiać się infekcją oka, a nie płuc - powiedział Carlos Solarte, jeden z lekarzy z Uniwersytetu Alberty.



Badania przeprowadzone na początku pandemii zidentyfikowały zapalenie spojówek jako wtórny objaw choroby u 10-15 proc. przypadków COVID-19. Od tego czasu naukowcy zebrali więcej informacji na temat tego, jak wirus może przenosić się przez błony śluzowe organizmu, których przedłużeniem jest spojówka.



Pacjenci przychodzący do przychodni okulistycznych z zapaleniem spojówek i są obecnie traktowani jako potencjalne przypadki COVID-19, a personel podejmuje dodatkowe środki ostrożności. Zaleca się, aby pracownicy przeprowadzający badanie wzroku nosili odzież ochronną w celu zminimalizowania potencjalnego narażenia na chorobę.