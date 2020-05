​Żadna z mutacji odnotowanych w wirusie SARS-CoV-2 nie wydaje się zwiększać jego zdolności do przenoszenia się.

Zdjęcie Mutacje SARS-CoV-2 są powszechne, ale w większości są neutralne /123RF/PICSEL

Analiza genomów wirusa pochodzących od ponad 15 000 pacjentów z COVID-19 z 75 krajów została opublikowana w bioRxiv i czeka na weryfikację. Naukowcy przejrzeli wzorce różnorodności pojawiające się w genomie SARS-CoV-2, który wywołuje COVID-19.

- Ponieważ udokumentowano rosnącą liczbę mutacji, naukowcy szybko próbują dowiedzieć się, czy któryś z nich może uczynić wirusa bardziej zakaźnym lub śmiertelnym. Niezbędne jest zrozumienia takich zmian tak wcześnie, jak to możliwe. Zastosowaliśmy nową technikę w celu ustalenia, czy wirusy z nową mutacją są rzeczywiście przenoszone w większym tempie i stwierdziliśmy, że żadna z odnotowanych mutacji nie wydaje się być korzystna dla wirusa - powiedział prof. Francois Balloux z UCL Genetics Institute.



Koronawirusy, podobnie jak wirusy RNA, mogą wykształcać mutacje na trzy różne sposoby: przez pomyłkę podczas replikacji, przez interakcje z innymi wirusami infekującymi tę samą komórkę (tzw. rekombinacja) lub systemy modyfikacji RNA gospodarza, które są częścią układu odpornościowego.



Większość mutacji jest neutralna, podczas gdy inne są korzystne lub niekorzystne dla wirusa. Wszystkie rodzaje mutacji mogą stać się bardziej powszechne, jeżeli zostaną przekazane wirusom potomnym.



Naukowcy z University College London, Université de la Réunion i Uniwersytetu Oksfordzkiego zidentyfikowali dotychczas 6822 mutacje w SARS-CoV-2 w globalnej populacji. W przypadku 273 mutacji istnieją silne dowody, że występują one wielokrotnie i niezależnie.



Aby sprawdzić, czy mutacje zwiększają transmisję przenoszącego je wirusa, badacze modelowali drzewo ewolucyjne wirusa i przeanalizowali, czy dana mutacja staje się coraz bardziej powszechna - tzn. zbadali, czy po pierwszej mutacji rozwijającej się w wirusie potomkowie tego wirusa przewyższają swoje blisko spokrewnione osobniki, które jej nie mają.



Nie znaleziono żadnych dowodów na to, że którakolwiek z tych powszechnych mutacji zwiększa zdolność przenoszenia się wirusa. Zamiast tego stwierdzono, że niektóre z powszechnych mutacji są neutralne, ale większość z nich jest łagodnie szkodliwa dla wirusa.



Analizowane mutacje zawierały jedną z mutacji białek kolczastych wirusa o nazwie D614G, która została szeroko opisana jako powszechna mutacja, mogąca sprawić, że wirus będzie bardziej zdolny do przenoszenia się. Nowe badania stwierdzają, że mutacja ta w rzeczywistości nie jest związana ze zwiększoną transmisją wirusową.