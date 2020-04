Zabija 99,9 proc. SARS-CoV-2 w 30 sekund - innowacyjne lampy UV-C LED

Amerykańscy naukowcy opracowali specjalne ultrafioletowe lampy LED, które mają zdolność do oczyszczania powierzchni, powietrza i wody, które mają kontakt z SARS-CoV-2.

Zdjęcie SARS-CoV-2 można zabić za pomocą światła UV-C /123RF/PICSEL

Diody zostały opracowane przez UC Santa Barbara's Solid State Lighting & Energy Electronics Center (SSLEEC) i firmy członkowskie.

- Jednym z głównych zastosowań są placówki służby zdrowia. Dezynfekcja środków ochrony osobistej, powierzchni, podłóg, itd. jest kluczowa. Jesteśmy w stanie to zapewnić dzięki naszym diodom UV - powiedział Christian Zollner, twórca projektu.



Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się mocy światła UV w celu inaktywacji koronawirusa. Sterylizacja światłem UV jest od dawna stosowana na blokach operacyjnych całego świata. Na początku kwietnia firma Seoul Semiconductor, członek SSLEEC, poinformowała o sterylizacji 99,9 proc. SARS-CoV-2 w ciągu 30 sekund za pomocą ich innowacyjnych diod UV LED.



Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie długości fal UV są jednakowe. Promienie UV-A i UV-B, które docierają do Ziemi dzięki Słońcu mają ważne zastosowania, a rzadko spotykane światło UV-C jest używane do oczyszczania powietrza i wody.



- Światło UV-C w zakresie 260-285 nm najbardziej istotne dla obecnych technologii dezynfekcji jest również szkodliwe dla ludzkiej skóry, więc na razie jest stosowane głównie w sytuacjach, w których nikt nie jest obecny w czasie dezynfekcji - powiedział Zollner.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega przed stosowaniem lamp do sterylizacji UV do dezynfekcji rąk lub innych obszarów skóry - nawet krótkotrwała ekspozycja na światło UV-C może spowodować oparzenia i uszkodzenia oczu.



Zdjęcie Jedna z lamp UV-C, nad którą pracują naukowcy z UC Santa Barbara's Solid State Lighting & Energy Electronics Center / materiały prasowe

Zanim pojawiła się pandemia COVID-19, materiałoznawcy z SSLEEC pracowali już nad rozwojem diod UV-C LED. Ten zakres widma elektromagnetycznego stanowi stosunkowo nową strefę dla oświetlenia półprzewodnikowego. Aby diody UV osiągnęły swój potencjał w zakresie wydajności, kosztów, niezawodności i żywotności, potrzebne są liczne osiągnięcia technologiczne.



Naukowcy SSLEEC opracowali nową metodę wytwarzania wysokiej jakości diod LED UV-C, która polega na nakładaniu warstwy półprzewodnikowego stopu azotku aluminiowo-galowego (AlGaN), co stanowi innowację w stosunku do obecnie stosowanych metod. Stosowanie węglika krzemu jako substratu jest bardziej opłacalne niż stosowanie szafiru. To dlatego, że struktury atomowe tych materiałów są powiązane.



Uczeni są coraz bliżej zaprezentowania gotowych lamp UV-C LED, które będzie można stosować do sterylizacji pomieszczeń i powietrza potencjalnie wypełnionego SARS-CoV-2.