Wystarczy sekunda, by zabić SARS-CoV-2

​Odpowiednio wysoka temperatura jest w stanie zneutralizować SARS-CoV-2 w czasie krótszym niż sekunda.

Zespół prof. Arum Han z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Texas A&M University zaprojektował system eksperymentalny, który pokazuje, że wystawienie wirusa SARS-CoV-2 na działanie bardzo wysokiej temperatury, nawet jeśli jest ona stosowana przez mniej niż sekundę, może być wystarczające do zneutralizowania wirusa, tak, aby nie mógł on już zainfekować człowieka.

Już wcześniej próbowano zwalczać SARS-CoV-2 przy użyciu wysokich temperatur, ale interwały czasowe były znacznie dłuższe - od 1 do 20 minut. Nie jest to praktycznym rozwiązaniem, ponieważ stosowanie ciepła przez długi czas jest zarówno trudne, jak i kosztowne. Zespół prof. Hana wykazał, że podziałanie wysoką temperaturą przez mniej niż sekundę całkowicie inaktywuje SARS-CoV-2, co może być pomocne w walce z pandemią COVID-19.



Wiosną 2020 roku firma Medistar Corporation zwróciła się do kierownictwa i naukowców z College of Engineering z prośbą o zbadanie możliwości zastosowania ciepła przez krótki czas w celu zabijania SARS-CoV-2. Wkrótce potem zespół prof. Hana zabrał się do pracy.



Ich urządzenie wykorzystuje podgrzaną do wysokiej temperatury rurę ze stali nierdzewnej, przez którą przepływa roztwór zawierający SARS-CoV-2, a następnie schłodzeniu całości. Taka konfiguracja eksperymentalna pozwala na podgrzanie koronawirusa przepływającego przez rurę tylko przez bardzo krótki odcinek czasu. Dzięki temu szybkiemu procesowi termicznemu, wirus zostaje całkowicie zneutralizowany w znacznie krótszym czasie, niż wcześniej uważano za możliwe.



Jeśli roztwór jest podgrzewany do prawie 72oC przez ok. pół sekundy, można zmniejszyć miano wirusa o 100 000 razy, co jest wystarczające do neutralizacji wirusa i zapobiegania transmisji.



Sekundowa obróbka cieplna jest nie tylko bardziej skutecznym i praktycznym rozwiązaniem niż te stosowane do tej pory, ale także pozwala na wdrożenie tej metody w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.



Badania zostały szczegółowo opisane w czasopiśmie "Biotechnology and Bioengineering".