Witamina D zmniejsza ryzyko wystąpienia COVID-19

​Naukowcy analizują potencjalną zdolność witaminy D do zmniejszania ryzyka wystąpienia COVID-19.

Zdjęcie Witamina D wykazuje działanie ochronne - także w przypadku COVID-19 /123RF/PICSEL

National Institute for Health and Care Excellence (Nicea) prowadzi "szybki" przegląd dowodów na wpływ witaminy D na mniejszą zachorowalność na COVID-19. Prace mają zostać opublikowane w najbliższych tygodniach.

Brytyjscy naukowcy zajmujący się zdrowiem publicznym w Anglii i Szkocji również oceniają pojawiające się dowody, czy suplementy diety zawierające witaminę D powinny być przepisywane dla osób z grupy wyższego ryzyka COVID-19.



- Witamina D mogłaby być niemalże pomyślana jako lek pomagający organizmowi w radzeniu sobie z wirusowymi infekcjami dróg oddechowych. Zwiększa ona zdolność komórek do zabijania i opierania się wirusom, a jednocześnie tłumi szkodliwe zapalenie, które jest jednym z największych problemów z COVID-19 - powiedział prof. Adrian Martineau z Queen Mary University of London.



Badania sugerują, że suplementacja witaminą D jest bezpieczna i chroni przed ostrą infekcją dróg oddechowych. Wyższy poziom melaniny w skórze prowadzi do niższego poziomu tworzenia się witaminy D, który zaostrza się w krajach, które mają mniej światła słonecznego. Może to powodować osłabienie układu odpornościowego.



Naukowcy już od dłuższego czasu uważają, że witamina D zmniejsza ryzyko infekcji SARS-CoV-2, ale nie ma na to wystarczających dowodów.