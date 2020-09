WHO testuje afrykański lek ziołowy na COVID-19

​Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła protokół dotyczący testowania afrykańskich leków ziołowych jako potencjalnych metod leczenia COVID-19.

Zdjęcie Olejek z bylicy, zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Wcześniejsze badania wykazały, że napój na bazie bylicy pospolitej jest skuteczny w zwalczaniu malarii. Teraz okazuje się, że preparat ten może być stosowany do leczenia COVID-19. Tego typu terapia jest mocno promowana przez władze Madagaskaru.

Teraz eksperci WHO i członkowie dwóch innych organizacji ds. leków zatwierdzili protokół III fazy badań klinicznych z zakresu medycyny ziołowej do leczenia COVID-19. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to napar na bazie bylicy pospolitej będzie mógł być oficjalnie stosowany przy infekcji SARS-CoV-2.



- Badania kliniczne III fazy mają zasadnicze znaczenie dla pełnej oceny bezpieczeństwa i skuteczności nowego produktu leczniczego. Jeżeli okaże się, że produkt medycyny tradycyjnej jest bezpieczny, skuteczny i pewny jakościowo, WHO zaleci jego szybką produkcję lokalną na dużą skalę - powiedział Prosper Tumusiime, dyrektor regionalny WHO.



Partnerami WHO są Afrykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Komisja Unii Afrykańskiej do Spraw Społecznych.



- Pojawienie się COVID-19, podobnie jak wybuch epidemii Ebola w Afryce Zachodniej, uwydatniło potrzebę wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i przyspieszenia programów badań i rozwoju, w tym w zakresie leków tradycyjnych - powiedział Tumusiime.



Prosper Tumusiime nie odniósł się konkretnie do madagaskarskiego napoju COVID-Organics, zwanego CVO, który jest stosowany jako lekarstwo na COVID-19. Został on szeroko rozpowszechniony na Madagaskarze i jest sprzedawany w kilku innych krajach, głównie w Afryce.