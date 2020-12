Warianty genetyczne, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19

​Naukowcy odkryli osiem sekwencji genetycznych, których obecność oznacza groźniejszy przebieg COVID-19. Mogą one być kluczowe w opracowaniu nowych strategii leczenia infekcji SARS-CoV-2.

Zdjęcie Już wiadomo, kto jest bardziej narażony na ciężką postać COVID-19 /123RF/PICSEL

Badania tysięcy osób cierpiących na COVID-19 ujawniły, że niektórzy są bardziej predysponowani do ciężkiego przebiegu choroby.

Reklama

"Odkryliśmy nowe i wysoce prawdopodobne warianty genetyczne z ciężkim przebiegiem choroby. Niektóre z tych wariantów mogą prowadzić bezpośrednio do opracowania nowych podejść terapeutycznych" - czytamy w raporcie opublikowanym przez uczonych z Uniwersytetu w Edynburgu.



Uczeni przeprowadzili badania na 2244 ciężko chorych na COVID-19 pochodzących z 208 oddziałów intensywnej terapii w Wielkiej Brytanii. Ich DNA zostało poddane badaniu asocjacyjnemu obejmującemu całe genomy (GWAS), w którym analizowane są konkretne warianty genetyczne.



Odkryto osiem sekwencji genetycznych bardziej powszechnych u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Ich namierzenie może być szczególnie ważne w przyszłych badaniach przesiewowych, weryfikujących, kto powinien szczególnie uważać na infekcję SARS-CoV-2.



Naukowcy odkryli, że sekwencje te odnoszą się do genów biorących udział w procesach zapalnych i reakcji organizmu na wirusy.



Zdjęcie Oddział intensywnej terapii, Porto Alegre, Brazylia / AFP

- Na przykład, gen TYK2 jest związany z reakcjami zapalnymi, o których wiadomo, że powodują burzę cytokinową, która jest odpowiedzialna za śmierć młodszych osób cierpiących na COVID-19. Powodem, dla którego jest to interesujące, jest to, że istnieją metody leczenia, które mogą blokować receptor JAK, a tym samym mogą stanowić alternatywę terapeutyczną w przyszłości - powiedział David Strain z Uniwersytetu w Exeter.



Interesujący jest również wykryty związek między ciężką postacią COVID-19 a genetycznymi predyspozycjami do otyłości. Może to oznaczać, że zmiana stylu życia może nie mieć większego wpływu na infekcję SARS-CoV-2.



Istnieją już leki, które mogą być wykorzystane do leczenia COVID-19. Choćby baricitinib - lek stosowany powszechnie na reumatoidalne zapalenie stawów - może być skuteczny w hamowaniu ekspresji genu TYK2.