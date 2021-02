​W prestiżowym "The Lancet" opublikowano pracę, która rzuca nowe światło na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. Może pomóc nam zrozumieć mechanizmy pandemii COVID-19.

Zdjęcie Maseczki są istotne w ograniczeniu rozprzestrzeniania się pandemii, ale potrzebne są także inne środki /123RF/PICSEL

Pomimo opracowania skutecznych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2, podstawą walki z pandemią COVID-19 nadal pozostaną interwencje niefarmakologiczne (m.in. noszenie maseczek, dystans społeczny, lockdown). Są one skuteczne, ale mają poważne skutki społeczne i ekonomiczne, dlatego powinno się je stosować selektywnie.

Maseczki, dystans i co jeszcze?

Jednym takich środków zapobiegawczych jest obowiązkowa kwarantanna po przebytej chorobie COVID-19. Zespół Michaela Marksa opublikował w "The Lancet" czynniki związane z transmisją SARS-CoV-2. Badawcze wykorzystali dane z randomizowanego badania kontrolowanego w Barcelonie, w którym oceniono stosowanie hydroksychlorochiny jako środka profilaktycznego po ekspozycji na koronawirusa.



Oprócz zmiennych demograficznych i epidemiologicznych (wiek, płeć, objawy, rodzaj ekspozycji) zbiór danych zawierał informacje na temat wiremii (czyli wirusów obecnych we krwi, które mogą się namnażać) ocenianej za pomocą ilościowego PCR, zarówno w przypadku pacjentów zero (roznosicieli), jak i osób mających z nim kontakt. Mając dane z 282 przypadków zero i 753 ich kontaktów, autorzy ocenili związek wiremii z charakterystyką przypadków (wiek, płeć, liczba dni od zgłoszonego początku objawów oraz obecność lub brak gorączki, kaszlu, duszności, nieżytu nosa i anosmii) oraz związki między ryzykiem transmisji a charakterystyką relacji pacjentów zero z kontaktami.



Zdjęcie Maseczki i dystans społeczny są kluczowe w kontroli pandemii COVID-19 / 123RF/PICSEL

Zespół Marksa stwierdził, że wiremia pacjentów zero była silnie związana z ryzykiem dalszego przeniesienia zakażenia i że ryzyko to było wyższe dla kontaktów domowych niż dla innych typów kontaktów. Dodatkowo odkryli niewielki, ale znaczący efekt dla wieku osoby kontaktującej się - osoby starsze były bardziej narażone na ryzyko infekcji. Ponieważ włączona populacja zarówno pacjentów zero, jak i osób kontaktowych składała się głównie z dorosłych w wieku 27-57 lat, nie zidentyfikowano innych efektów związanych z wiekiem (np. przenoszenia się SARS-CoV-2 wśród dzieci).



Chociaż wiadomo, że stosowanie maseczek ochronnych realnie spowalnia tempo pandemii COVID-19, w przypadku bezpośrednich kontaktów nie odnotowano znacznego wpływu na transmisję wirusa. Inny zespół również nie stwierdził wpływu deklarowanego przez siebie stosowania masek na ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 w analizie danych dotyczących pacjentów z Singapuru. Warto jednak zaznaczyć, że wyniki opisywanych badań bynajmniej nie kwestionują przydatność masek ochronnych do walki z pandemią COVID-19, a podkreślają konieczność kompleksowego podejścia do zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. W praktyce oznacza to stosowanie dodatkowych obostrzeń.



W analizie nie uwzględniono prawidłowego stosowania masek ochronnych (oraz ich jakości). Naukowcy odkryli, że wiremia pacjentów zero była głównym czynnikiem determinującym transmisję poziomą, co nie jest zaskoczeniem. Już wcześniej wykazano, że wiremia wpływa na transmisję w przypadku innych zakażeń układu oddechowego, np. grypy.



Kiedy najbardziej zarażamy?

Odkryto także, że miano wirusa (liczbowe wyrażenie ilości wirusa w danej objętości płynu, np. plwociny) SARS-CoV-2 nie jest stałą cechą osobniczą, ale raczej wykazuje ewolucję w czasie - osiągając szczyt w okolicy początku objawów. Oznacza to, że osoba z objawami COVID-19 przekazuje najwięcej wirusa w okolicy początków choroby. To właśnie dlatego tak istotna jest natychmiastowa kwarantanna osób, które mogły mieć kontakt z koronawirusem.



U osób żyjących z HIV obniżenie wiremii do poziomu niewykrywalnego z powodzeniem stosowano jako strategię zapobiegania dalszej transmisji wirusa. Niestety, nie jesteśmy jeszcze w stanie aktywnie obniżyć wiremii u pacjentów z SARS-CoV-2.



Zdjęcie Bez szczepionek nie pokonamy pandemii COVID-19 / 123RF/PICSEL

Wyniki zespołu Marksa zachęcają do wykorzystania znajomości wiremii w momencie badania do oceny ryzyka. Testy PCR wykrywające SARS-CoV-2 mogą dawać dodatni wynik długi czas po przebytej infekcji. Przy zwiększonej liczbie testów i badań przesiewowych u osób bezobjawowych - np. przed podróżami międzynarodowymi - to wydalanie niezakaźnego wirusowego RNA jest nie tylko problematyczne dla osoby, która była testowana, ale także dla jej bliskich kontaktów, które ryzykują niepotrzebną kwarantannę. Informacje na temat wiremii mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu.



Niestety, większość dostępnych na rynku testów PCR ma charakter jakościowy (dając tylko wynik pozytywny lub negatywny), a nie ilościowy (podając wiremię w kopiach wirusa na ml). Wartości cyklu granicznego (Ct), czyli parametru pozwalającego określić początkową liczbę kopii badanego fragmentu DNA, jaka była obecna w próbce przed reakcją PCR, zazwyczaj są podawane w formie przybliżone. Niskie wartości Ct odpowiadają wysokiemu mianu wirusa (łatwości zarażania). Jednak dokładna korelacja pomiędzy wartościami Ct a wiremią zależy od wielu czynników, takich jak metoda pobierania próbek, geny, primery i sondy oraz możliwe mutacje w docelowych genach.



Dlatego wartości Ct nie są systematycznie porównywane. W Belgii Krajowe Laboratorium Referencyjne oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wysłały do wszystkich laboratoriów klinicznych serię inaktywowanych próbek o znanej wiremii. Próbki te mogą być wykorzystane do wygenerowania wewnętrznej krzywej kalibracyjnej. Chociaż ocena ryzyka powinna uwzględniać również inne czynniki, takie jak rodzaj narażenia i czas pobrania próbki, utworzenie krzywych zakaźności powinno ułatwić kontrolowanie pandemii COVID-19.